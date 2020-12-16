【升學移民】子女讀書「英國VS加拿大」點揀好？

早前加拿大宣布，將為港人放寬移民政策，以吸引香港年輕人前往加國讀書及工作。近日更熱傳英國將為BNO「太空人」鬆梆，容許BNO父母可1人帶子女入境讀書，另1人繼續留港搵錢。兩地都吸引，作為父母，該為子女怎選讀書地點？今次就讓我們比較兩地教育一些分別。

兩地學校學級劃分

加拿大與英國，無論在學制還是級別劃分上都很不同（參考下圖），特別注意是英國小童5歲開始便要入讀小學Year 1，而加拿大卻像香港，6歲才入讀小學 Grade 1，故此港人子女如準備升讀小一，到了英國理論上便要讀Year 2 。另要留意是，加拿大教育由各省和地區分開負責，故無論強制入學年齡還是級別稱呼，各省可能都略有分別。

兩地學校類別稱呼不同

英國和加拿大，在學校類別稱呼上也不盡相同，例如Public School在英國，是指收費高昂的公學，但加拿大的Public School卻是指真正免費的公立學校。又例如學前預備班，英國叫作Reception，加拿大卻稱Kindergarten。而英國小學是Preparatory School（Primary Education），加拿大小學就稱為Elementary School。

兩地大學比較

來到大學比較，英國大學多為公立學校，大家熟知的有牛津大學、劍橋大學、倫敦大學學院等精英院校，在世界大學排名前10位中，英國已佔了4席，但不保證你能考上名校，而且英國大學學費亦近乎全球最貴。相比之下，加拿大大學在世界排名中就不算很出色，但加拿大大學整體無論數量還是聲譽，其實都比英國高，而且加拿大學費更只是英國的70%至80%，教學質素卻不遜英美，故此加拿大留學「性價比」還算高的。

英國學制比較短

說到學制，英國大學本科普遍為3年，碩士1至2年，每年分3個學期；而加拿大大學本科通常為3至4年，碩士1至2年，每年分2個學期。兩者比較下，英國學制較短，英國學生可更快取得大學學歷；不過加拿大大學就採取學分制，這就比較方便同學轉系或轉校了。

加拿大大學更難考？

更要留意是，兩地大學的「申請難度」，同一類型級數大學。你會發現加拿大會比英國更難考。加拿大大學一般都是公立的，充裕的經費大都來自省政府撥款，故較少開設預科課程；而英國大學門檻，就相對較低和靈活，它們會提供各式預科課程，1年讀畢就可去讀本科課程，透過大量國際學生就讀預科，大學便有足夠資金營運。

小總結：為讀書還是為移民？

老套都要說句，英國與加拿大就學，真的各有長短，整體來比其實都差不多。但很多人其實既為讀書也為移民，故此選擇讀書地點前，也該參考兩地移民政策的分別。英國清晰簡單，只要父或母有BNO，18歲以下子女跟父母一起入境住滿「5+1」年便可申請入籍。而加拿大新政策，就是要你在加拿大專上教育機構畢業，或在被認可之教育機構畢業並在加拿大工作1年，便可申請永居，住滿3年可申請入籍。

換言之，如BNO子女年紀尚幼，往英國讀中小學，大概在大學畢業前已可一家人入籍英國。若子女已屆入讀大學之齡，或於香港讀畢大學不久（可申請3年工作簽證），到加拿大讀書或工作，永居入籍也很快捷，不過其父母（或祖父母）就只能等待子女入籍後，為他們作擔保人，才能申請依親移民，而且亦有配額限制，故此一家移民加國就遠不及英國容易了，不過就挺適合不打算移民的父母，因為他們可專心留港搵錢幫子女交學費。