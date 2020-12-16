年度必買！高CP值節日護膚套裝

聖誕將至，各大美妝品牌紛紛推出的高CP值節日限量護膚套裝。（互聯網）

節日的鐘聲已經響起，大家準備好禮物送畀閨密未？仲係心大心細的話，不如參考以下節日限定護膚套裝精選，全部包裝精美、CP值極高，就算好姊妹要求高，都一定笑住收貨！

佳節星光閃耀

美妝品牌IT Cosmetics近日推出多款節日限量套裝，由底妝、護膚到化妝都一應俱全，滿足貪靚女生的各種需求。加上禮盒綴有星光閃耀圖案，單是「顏值」已經夠吸引！

抵買護膚套裝

LANEIGE除了推出節日限定產品及倒數月曆外，還推出了水潤修護睡眠唇膜節日套裝和提供多款套裝禮遇。最讓人驚喜的是：無論是唇妝組合、防曬調色底霜套裝、王牌睡眠面膜/唇膜套裝或其他護膚套裝都以激抵價推出，相當抵買！

漫畫主角套裝

RMK推出2020年限量聖誕紅妝套裝，以簡約白色配上嬌艷紅色，讓你在節日中成為不一樣的自己。套裝包括?喱唇彩、唇膏、指甲油、眼線筆/睫毛液雙頭筆、多用途鑽光?喱及以日本漫畫家櫻澤惠理香的漫畫設計而成的限量紫丁香色化妝袋，夠晒吸睛。

街頭藝術版神仙水套裝

SK-II首次舉行聖誕感謝祭，精選多套限量套裝。限量套裝包括全新推出的街頭藝術限量版神仙水，另還有多款王牌產品和熱賣產品如有「前男友面膜」之稱的護膚面膜和R.N.A.緊緻精華霜。另外凡購買街頭藝術限量版神仙水，即送SK-II限量版節日絲巾 Furoshiki，萬勿錯過。

奢華美肌祝福

瑞士護膚品牌SUISSE PROGRAMME近日推出一系列佳節限量套裝禮盒，針對不同肌膚需要帶來多款王牌面部及眼部組合。套裝配備高貴的絲絨化妝盒，感覺就如一份奢華祝福，叫好友收到後怎能不感動？

簡約多效組合

THREE推出多款節日限定的肌膚護理及美妝優惠套裝，包括集合了不同潔面產品和護膚產品的王牌平衡潔膚油套裝、極致活顏輕旅組聖誕體驗套裝、極致活顏修護套裝等。加上同步登場的各款彩妝及頭髮護理組合，能為摯愛送上由頭到的貼心呵護。

節日宮庭美學

The history of Whoo近日推出拱辰享 美宮廷透亮粉餅2020節日珍藏版，精美的包裝華麗如飾品，叫人一見傾心。此外，品牌又同步推出多款以紅、金色為包裝、華麗非凡的節日限量套裝，當中多款妝品都是長期熱賣的招牌作，深受化妝控喜愛。