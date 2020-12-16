冬至大過年　外賣中菜好方便

冬至晚餐未必煮得切又唔可以出街食，如果屋企有年長一輩，柯打外賣中菜係不二之選。（互聯網）

中國人一向「冬大過年」，來到冬至，例必一家團聚食餐飯，今年因疫情和禁聚令關係，大家都要留家用膳，如果唔想煮大堆頭過節菜式，方便之選當然是柯打應節外賣套餐，坊間唔少餐廳供應各類主題的應節盆菜、手工中菜等，讓大家安安樂樂在家過節。

金牌乳豬

中菜館翠亨邨由現時至2021年2月21日，推出可6至8人享用的金牌乳豬派對套餐，客人先品嘗美味的原隻鮑魚酥皮撻，主角肯定是約7斤的金牌脆皮乳豬1隻配20年蝴蝶包，餐廳更貼心送剪刀任你剪，甜品是南瓜糯米糍。指定的餐廳另外亦有不同類型的盆菜選擇，無論是廣東口味「盆滿缽滿」，或是加入滬菜食材的「滬滬滿足」、配多順德美食的「順風順水」，以及川式的「鴻運當頭」，大家可以慢慢揀。

自選中菜

沙田帝逸酒店的高級中菜廳逸軒推出多款外賣，當中包括有雲腿鳳絲燕窩羹、無花果和牛粒、京葱炒新西蘭羊柳、低溫慢煮和牛面頰外，還有多款素食如牛肝菌紅燒新豬肉獅子球、黑醋珍珠拌素鵝和毛豆小耳刴椒蒸鮮腐竹等。最近亦加入了順德菜和川菜，包括經典老薑九仔鴨、仁稔子薑腩肉醬蒸斑球、啤酒鴨和川辣滷三拼等。除了單點外，亦有2人或4人的中式套餐選擇。

葷素皆宜

荃灣如心酒店中菜廳「如」推出3款盆菜，包括有矜貴食材如南非鮑魚、龍蝦、日本關西遼參、花膠等的龍蝦鮑魚佛牆，另外還特地為素食人士準備的素吉品如意齋盆菜，食材有6頭素鮑魚、齋雞、雲耳、蘑菇、花菇和小棠菜等，可按飲食喜好訂購。

淮揚風味

銅鑼灣十里洋場首次推出淮揚豐味盆菜，當中有21款食材，除有鮑魚、花膠、海參和金蠔等，還有多款淮揚特色的食材，如小元蹄、醬鴨、鹹雞、扣肉、上海年糕、鮮冬筍和百葉結等，買回家後，倒入餐廳秘製鮑魚汁再翻熱，味道更濃郁，現時預訂還可獲贈餐飲現金券。

經典手工菜

跑馬地高級私房菜館天一閣首次推出外賣，總共推出約40個菜式以供選擇，當中不乏繁複手工和改良的中菜，如自家製煙熏自曬臘肉、意大利陳醋燒椒皮蛋、茶燻雛鴿、狀元紅燉鳳吞鴿，招牌的雞油花雕蒸花蟹、汾酒醉香雞、醬碌獅頭鵝等，冬天少不了濟公羊腩和蠔香八珍糯米飯，每一道菜都令人回味，外賣自取有8折優惠。

滷味變盆菜

中環現代粵潮菜館九号館，推出了幾款盆菜，每款各有特別的名稱和主題，如「九大簋」、 「十拿九穩」和 「九出十三歸」，當中有43頭南非吉品乾鮑、北茹煎釀鯪魚、蠔黃花膠筒和鹹香三黃雞、蠔皇北菇和紅燒鵝掌、日本關西遼參或紅燒特級金蠔等，大家可按喜好來選擇。至於新穎的「潮式飄香滷水八珍拼盤」就選用鵝肉、掌翼、鵝腎、大腸、墨魚、鮑魚、豬手和腩肉8款美食砌成盆菜造型，隨時可翻熱享用。除此之外，亦有單點的菜式如炸子雞、家鄉煎釀鯪魚或百花釀松葉蟹鉗等，相當豐富。