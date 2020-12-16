天王嫂變大細路　方媛想帶寶貝女睇飄雪

天王郭富城太太方媛，為迎接聖誕大日子，破天荒首度擔任導賞大使，為大家介紹商場apm打造的3,000呎《Bear in Love 熊樂園》聖誕裝飾，以及shopping攻略。作為導賞大使，方媛稱職地完成所有拍攝及分享，其專業工作態度，即時花上6小時游走5個景點，完全沒有倦容，狀態十足，她打趣地說：「原來我也可以擔任主持人！」

拍攝當天，方媛站在5呎高聖誕大熊旁拍攝時，也表現得像個大孩子，開心得不得了，而且在拍攝中途，不少場外小朋友跑來觀看，導賞大使方媛看見小朋友們分外親切，可能家中也有兩名可愛小寶寶，所以面對圍觀的小朋友也送上甜美笑容，更和他們合照。

此外，場內15呎高的聖誕樹更加入飄雪泡泡數碼裝置，定時發放泡泡飄雪，方媛不時Selfie自拍，她稱特別喜歡這個部分，還打趣說：「想帶兩個小寶寶來看看飄雪！」還有場內3,000呎熊樂園，方媛從未試過在100隻聖誕態樂園拍照，她亦不忘要帶囡囡來此處拍照：「因為兩個小寶也喜歡熊啤啤。（好媽媽所有事都會想起小朋友的喜愛？）希望在照顧好家庭之餘，也可以分配好時間，做自己喜歡的工作，就是最美滿的事。」