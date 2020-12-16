Marquis M42　40節高速快艇　型到飛起！

現今遊艇產業以歐美兩地的發展最為先進——美國以生產中小型動力艇為主，其遊艇的保有量冠絕全球；歐洲則主打豪華遊艇與帆船，尤其是名牌雲集的意大利更備受推崇。身價約500萬港元的「M42」，為美國遊艇品牌Marquis Yachts最新推出的快艇，既備有美國最尖端的功能，又融入意大利最時尚的設計，加上航速高達40節，足以給船主帶來型到飛起的快感！

性能卓越

Marquis Yachts一向追求速度感，「M42」也不例外，還提供了兩個發動機版本：一款是選配兩台480馬力的6.7 Cummins柴油發動機，最高速度可達35節；另一款是選配3台400馬力的 Mercury外掛機，最高速度更達到40節，加上遊艇配備先進導航及電子儀器，即使在大海中高速飛馳，也有足夠的穩定性與安全性！

造型霸氣

「M42」的設計是由意大利著名公司Nuvolari Lenard主理，船首採用現今流行的反向設計，襯上寬闊的船尾甲板，外形具霸氣。為了令船主與賓客盡享乘風破浪的樂趣，駕駛艙的空間感十足，通道寬闊，座椅舒適，而且船首設有私人休憩區，望向前方可飽覽海天一色的壯麗，轉向後方則能俯瞰駕駛艙，換言之，安坐其中，可享受270度環迴景致。

設施齊備

有別於超級遊艇，快艇的船身相對較短，船艙空間也較小，但「M12」算是麻雀雖小、五臟俱全！由駕駛艙旁的梯級可走進下層船艙，內有休閒區、開放式廚房和洗手間，基本設施齊備。另外，艙底高度達1.98米，即使乘客的體形高大，也不會有壓迫感。值得一提，船尾的平台可下降至不同深度，為愛好水上活動的朋友帶來極大的方便。

規格表

船長：12.8米

船寬：3.7米

引擎：6.7 Cummins 480 HP × 2

燃料容量：1,211.3升

最高航速：40節

巡航航速：25節