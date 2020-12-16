Rain一家人被追債打爛門鎖　老夫婦被判罰款5千

韓國男歌手Rain的父母前年被指欠債未還，一對70多歲的夫婦指Rain的父母於20多年前經營年糕店時，曾向經營米店的他們借取值約12萬港元的大米及約5.8萬港元的現金，多年來一直未有歸還，兩人曾到Rain與妻子金泰希及其父親居住的地方，但Rain沒有與他們見面，二人便在屋外大叫「還米錢」，並用力拍打大門，破壞了價值近1,500港元的門鎖，更闖入屋內的花園。

首爾西部地方法院今日就老夫婦在Rain的住所破壞等暴力行為，判他們各自罰款約5,000港元，緩刑1年。二人曾於去年提出訴訟，要求Rain及父親等人還錢，但於今年1月敗訴，Rain今年2月申請禁止老夫婦接近他的寓所，裁判部在庭上指Rain與金泰希因為事件而受到很大困擾，考慮到二人並不希望處罰老夫婦，而老夫婦亦與Rain的父親相識多年，亦已年近80，故不判他們入獄。

Rain所屬的事務所其後發聲明指，Rain的母親在去世後，經常有人在沒有借據下謊稱其母欠債，而在今次事件上，他們曾嘗試向老夫婦了解事件，但對方並沒有借據作證明，即使法院已判他們敗訴，二人仍於2019年12月至2020年1月多次上門騷擾Rain一家人，曾驚動警方約10次。