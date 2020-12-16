慧妍雅集義賣行善　翁嘉穗感激會員踴躍支持

新冠肺炎疫情持續，嚴重影響民生，為幫助受疫情影響人士，慧妍雅集開展一個與藝術相關的全新籌款項目《Dream Big》，由慧妍會員捐出個人畫作，然後製成慈善產品進行義賣。會長翁嘉穗表示：「項目由今年8月開始籌備，很高興一眾會員非常踴躍支持，聽完這個籌款項目的理念後，立即在家拿起畫筆，最後有多達40位慧妍會員捐出她們的作品！」

所有會員作品各特色，主題不同，慧妍會長翁嘉穗喜愛下廚，畫作也與大家分享自己喜愛的食物，永遠名譽會長朱玲玲亦鼎力支持是次項目，拍攝母親所送的《Desert Rose沙漠玫瑰》。而信託委員會主席曹敏莉以三子女喜愛的蘑菇為創作靈感，展現出環繞着她的愛、名譽導師王愛倫繪畫出讓人心靈平靜的景色、趙雅芝作品的《愛有明天》，寓意「權杖和皇冠是香港小姐的標誌，心中有愛，予人玫瑰、手有餘香，是善者的奉獻精神」。

另外，委員陳法蓉、副會長唐麗球以自己的寵物作為畫中主角，希望透過她們的作品，宣揚「愛護動物」的信息，還有愛好攝影的鄭文雅捐出她於南極拍照的企鵝相片，呼籲環保，至於郭羨妮、楊思琦、劉倩婷、袁彩雲更進行親子畫作，與女兒一同完成作品。