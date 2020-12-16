早產B女得1Kg重！余文樂狂喊　王棠云崩潰自責

藝人余文樂早前再做爸爸，細女余初心提早出世，但一度進入危險期，幸好最後順利渡過。老婆王棠云晒出當日囡囡於加護病房嘅照片，又發長文憶述當時早產嘅情況。佢表示今次懷孕非常辛苦，不但一早便要住院安胎，更要不停打安胎點滴，直至撐到第28周，女兒就提早出世！

佢提到當時一穿羊水，即因擔心女兒早產而崩潰大喊：「手術過程中因為太擔心女兒，眼淚一直掉，被麻醉睡着了兩次，起來還是控制不了情緒，後來在恢復室也是一直哭，因為整個手術的過程和在恢復室起來我都不知道我的女兒情況到底如何，是否平安健康，直到我看到了我家人和阿樂我才安心，他們給我看了女兒的照片，不是很清楚，但是平安就好了，阿樂是我最大的支柱，只有他能讓我在這種時期平靜下來。」

佢續指第1次見到B女時，其體重只有1kg，頭部亦只有1個拳頭大小，身體插滿喉管，令佢兩公婆都極為心痛，又透露一直都好堅強嘅老公都忍唔住一直喊。最後佢多謝家人、朋友嘅關心及照顧，並特別感激老公嘅扶持：「最重要的是一直給我力量的老公，我們就像兩塊拼圖，不一樣卻完美契合，謝謝你讓脆弱的我堅強走過這一段，謝謝你這麼勇敢的陪伴我，謝謝你愛我，我們會一起好好疼愛這個太想跟我們相見然後提早出來的女兒。」