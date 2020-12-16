廖慧儀前度輕生後首現身！孔德賢劃清界線唔認約行山

藝人孔德賢捲入廖慧儀與離世前男友Sam的感情糾紛，Sam自殺後，孔的社交平台被「轟炸」，事後兩位當事人遭暫停工作，直到今日台慶頒獎禮宣布入圍名單，孔德賢終現身面對傳媒，對答如流，有備而來。

談到事後被飛出《2020勁歌金曲優秀選第二回》主持工作，他表示：「本來係安排做主持，但因為我要拍《把關者們》，所以作出咗調動啫。」他直言面對海量網民留言，自己心情受到影響：「唔開心，屋企人同朋友都好擔心我，休息咗幾日先再投入工作。（公司有照肺？）係發生咗新聞，了解吓啫，何哲圖同余詠珊都有打畀我，話晒我係新人，佢哋有教導我點樣面對問題。」

談到與廖慧儀的關係，他一再強調只是朋友與同事。當被問到相約行山，他急忙澄清： 「嗰日我去咗行龍脊，人多到好似行花市咁，不過我係約《#後生仔》Anson，全程冇見過廖慧儀，亦唔知佢有冇去。（日後劃清界線？）咁又唔需要，大家係同事，喺公司見到面咪打招呼囉。（覺得自己好無辜？）咁我諗全香港冇人想啲件事發生，都係唔好講咁多，免得佢（死者）屋企人睇到唔開心，相信廖慧儀身邊人都會擔心。」談到日後星途，孔德賢表示會盡量做好自己，用表現改變觀眾睇法。