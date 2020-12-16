仁美清叙拋胸迎2021　程瑤率姊妹影月曆注意防疫

由亞姐組成的慈善團體「仁美清叙」加入不少新血，她們為2021年的慈善月曆搞搞新意思，改以青春活力的「牛仔Look」拍攝封面相。該輯慈善月曆硬照，除有主席程瑤、副主席陳綺明及理事陳麗文、張珮汶及黎嘉韻外，還有一眾好姊妹。

眾成員以不同造型拍攝月曆，適逢明年是牛年，故一眾成員以牛仔打扮現身，之後換上高貴晚裝拍攝另輯照相，而應屆亞姐冠軍蔡小蝶、亞軍何雙妍及季軍高文君，聯同上屆冠軍羅思雅及季軍范莎莎，化身可愛聖誕女郎，擔任12月的模特兒。

程瑤說︰「今年加入了好多新成員，由於2020年大家心情都比較難過，所以想齊集咁多位成員影靚相，發放正能量，同時為我哋籌款，幫助更多智障學童同獨居長者。」而第二年參與拍攝的羅思雅及范莎莎則表示最愛今年的牛仔Look，真係型到爆！

是次拍攝於亞視錄影廠進行，由於疫情關係，防疫功夫做到足，參與拍攝的成員均要量度體溫，及以消毒噴霧噴噴灑全身後才可進入攝影棚，未埋位拍攝時又畫分開多個區域休息，保持社交距離。