【娛刺撈飯】慳皮又夠爆　《造星III》業界最高示範作

2020年係好唔容易嘅一年，呢個係人都知。疫情打殘各行各業，呢個亦係人所共知。問題係，食娛樂圈呢行飯嘅人士，可以點樣變陣自救呢？你知啦，演唱會要取消；戲院停業；做電視嘅相對叫做好啲啲，但拍劇出外景，都可能隨時被人話違犯禁聚令，喂呀，咁可以點做呀？

或者ViuTV節目《全民造星III》，可能帶嚟一啲啟示！因為佢示範咗，點樣喺相對有限嘅資源下，吸納一班少咗工作機會嘅歌手、演員、舞者，做到一個有笑、有淚，有熱血、有是非，仲要有觀眾關注、網上又有noise嘅電視節目。絕對值得業界偷師。

首先，呢個節目其中一個聰明之處，係終於捨得改賽制，由前兩季只開放畀麻甩仔玩，改成不分性別。係囉，兩性平等咪好囉。香港女多男少，唔係唔知呀？受埋女仔玩，咁先多嘢揀㗎嘛！其次，賽制只接受有演藝經驗人士參加，就算簽咗娛樂公司、唱片公司、模特兒公司、製作公司、電影公司，都一樣咁歡迎。換言之，嚟得參賽嘅都喺呢行轆咗一段時間。如果咁都仲未轉行，仲轆緊嘅話，咁就證明咗外觀差極有個譜，兼夾多多少少有啲heart，係想做啲成績出嚟嘅人士，只係個運未到咁解啫。

唔好睇小呢一點呀！事關你請班全職藝人返嚟，都難保有人係hea做、虛應、假度、陪笑。最重要嘅係，50個表演者，嗰度幾重皮呀？但係依家，呢班參賽者一旦揸流攤，隨時被foul冇得玩。於是搏命練嘢、排嘢，甚至度埋要表演啲乜嘢。仲要完成咗呢一輪有水準嘅表演，又要準備下一輪淘汰賽嘅表演。咁當然啦，老土講句，過程中佢哋都有成長、有得着，「我真係學到好多嘢」嘅！

好嘞，咁電視台又負責啲咩呢？負責委派林二汶同彭秀慧做導師囉，安排攝影師、排舞師、梳化服，以至聯絡排舞室、Band房，贊助又好，租場又好，畀導師、學員開會、排練囉！至於，節目監製就喺「驗收日」做QC，一句「你個表演，我一啲都唔enjoy呀！」咁啲參賽者就要再排、再練過㗎喇。嘩，呢種運作模式有幾燒錢吖！

提提大家，同樣係每集播一粒鐘，拍劇台前幕後、道具服裝，前期準備、後期製作，曾經有報道就話嘞，本地劇一集嘅成本大約係60萬至80萬左右啦。最慘嘅係，錢現兜兜咁掟出去，但喺呢個「百彈」世代，收番嚟嘅，往往係負評多過正評。

係！《全民造星III》都唔係只有正評，而冇負評，但都係衝着啲評判而嚟，覺得佢哋foul錯人嗰隻囉。雖然網上有小部分人激動到話要罷睇，但大多數人唔止繼續睇，仲有班人炮製二創視頻，又用評判頭像嚟做通訊軟件sticker添。喺疫情籠罩，電視業被綁手綁腳嘅情況下，用有限嘅成本，做到呢個成績，都算係咁啦，吓話？

咁畢竟，呢個節目已經嚟到第3輯，如果都仲未摸索到最應該行嘅嗰條路，唉，咁就唔該你3盞紅燈出局，返屋企自我檢討吓。