沙月惠奈　鮮嫩甜到漏

面對疫情困擾，經濟又唔好，令人情緒低落，可以點樣解決呢？女人我就唔知，但係作為男人，就一定會搵個陽光甜姐兒AV女優嚟欣賞，有冇咩好推介呢？梗係有啦！就係沙月惠奈喇！

天真可愛

喺多間日本AV廠中，女優陣容最鼎盛嘅一定係S1，不過又代表佢大晒，因為有一間新創立嘅AV廠正急起直追，佢就係FALENO喇！成立之後，陸陸續續從各家AV廠招攬人氣女優，同時亦發掘好多優質新人，想睇戰鬥格癡女有美乃雀，要睇美乳美尻純情妹就有桃尻香名芽同二階堂夢，至於青春甜美就一定係沙月惠奈喇！

今年21歲嘅佢樣子充滿濃濃嘅天真稚氣，笑起上嚟陽光感極為強烈，認真甜到漏！而且仲擁有一副鮮嫩白滑嘅身材，肌膚光澤白淨兼凹凸有致，上圍一對E奶相當有睇頭，配埋水蛇腰及又圓又翹嘅彈手美尻，實在令人眼前一亮！

敏感度高

阿妹喺今年9月以FALENO嘅重點新人身份登場，據講佢喺拍AV之前初嘗禁果，自此之後就無性不歡，就係咁投身AV女優行列，抱住強烈嘅好奇心去探索呢個充滿快感嘅AV世界。

每次佢都表現得甚為進取，男優要佢做乜都肯去配合，仲會笑住口咁接受。而從各種前戲及埋牙肉搏場面，仲可以見到佢嘅敏感度相當高，畀男優錫吓同摸吓就會出現面紅，進入戲肉時更係全身抖震，當男優激烈進攻除咗驚呼狂叫，雙手仲要猛扯床單或攬實男優，雖然睇唔到惠奈有咩床上技巧，但係呢種真摯嘅床上反應已經足夠滿足AV迷喇！

惠奈除咗拍AV，亦會拍攝寫真，佢會將部分寫真同花絮照片Po上社交網同大家分享，想欣賞阿妹嘅青春鮮嫩肉體，不妨多啲留意喇！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎

三圍：34E-24-34