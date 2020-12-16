朝早睇好戲　零舍有Feel

對好色之徒嚟講，乜嘢先至係最好？有樣有身材嘅索女固然啱晒口味，精彩刺激嘅成人作品更係佢哋嘅心頭好。不過大家又知唔知道，同好（Good）相關嘅情色俚語又係咩意思呢？依家一齊睇睇喇！

最強兵器

英文俚語「Good Looker」解做有魅力嘅男女，「Good Front」形容表情好吸引嘅人，而「Good Figure」則係稱讚人哋有好身材咁解，咁「Good Foot」又係乜嘢意思呢？畀個貼士大家，唔係讚對方有對靚腳，原來佢嘅意思係指男士嘅兵器，仲要係巨型又粗壯。之所以出現呢個俚語，係因為「Foot」本身有暗示兵器嘅意思，加埋「Good」咪就係最強兵器囉！

另類暗示

如果同女友拍拖冇耐，想要求對方進行口愛，總係覺得難以啟齒，咁用英文講會唔會冇咁尷尬？同時又唔想講得太直白嘅話，就可以向女方講「Give Good Head」，事關佢嘅意思正係暗示口愛，例句：「Can you give me good head?」（你可唔可以為我口愛呢？）據稱因為進行呢個動作時，好似將自己個頭交畀對方咁，所以就出現呢個英文情色俚語喇。

極限體驗

美國四仔界有唔少脫星演而優則導，好似Adria Rae就係其中之一，呢套由四仔片廠Deeper喺今年8月推出嘅作品《If It Feels Good》，正係由佢首部自編自導自演嘅作品，並搵嚟Alina Lopez、Emily Willis、Kristen Scott及Gina Valentina等火辣脫星演出，故事相當特別，講述Adria Rae係一位性心理治療師，為咗解決女客人性愛上嘅問題，於是別出心裁，以極限嘅性體驗為佢哋帶嚟前所未有嘅高潮。不但深受四仔迷歡迎，亦令Adria Rae人氣急升，並展開四仔導演嘅生涯，至今已執導咗7部作品。

活力晨操

如果每朝有AV女優同你講「早晨」，就真係爽喇！呢套由Ideapocket喺2013年8月推出嘅作品《Good Morning女郎們的早上從SEX開始》，片長8小時，共收錄咗希志愛野、天海翼、石原莉奈、並木優、櫻心美等18位紅極一時嘅專屬女優演出，單係呢個陣容已經夠晒吸引，最重要係內容同片名一樣，清一色以晨操為主題，畫面夠清新之餘，一眾女優活力十足，表情又夠肉緊，最啱一朝早慢慢欣賞。