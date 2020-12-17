吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黄

生肖指數 是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，一些所謂公事上的朋友會從中作梗，令你的工作大計受阻。

牛：↓ 世上沒有不勞而獲的財富，小心是個騙人陷阱，凡事都要問清楚才決定。

虎：↑ 會突然想起一位老朋友，因為他的言行對你有啟示。綠色會帶給你幸運。

兔：→ 做任何事只要細心觀察，及早找出事情的缺點，則不會輕易被擊倒。

龍：→ 新奇的事物其實是不停出現在你面前，不要將自己局限在已知的領域。

蛇：→ 家庭生活寫意抒情，讓你投入家庭樂。燃點香薰有助紓緩神經呢！

馬：↓ 健康容易出現毛病，少吃加了防腐劑的食物，吃水果時也要清洗乾淨呢。

羊：★ 辛苦了一段時間，終於有收穫，買份禮物來獎勵自已，讓自己高興一下。

猴：→ 你有情有義的性格，就算因此而碰了不少釘子，你也是心甘情願的。

雞：→ 既然他不願意付出感情的話，目光放遠點，還是不要對他太死心塌地了。

狗：↑ 財運上升中，之前的投資，今天會有不錯的回報，黃水晶有助提升財運。

豬：→ 要小心選擇你的合夥人，金錢的損失事少，最重要別傷了大家感情呢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：社交運佳，戀愛運急升，單身朋友宜主動積極，多聯誼多會友，助招引戀愛良機。

金牛：事業運佳，體能回升，工作進度平穩，表現更佳。求職、轉職或謀事等，宜積極。

雙子：戀愛運佳但偶有溝通問題，攜眷旅遊、進修、嗜好及宗教活動，有助提升默契。

巨蟹：人緣、桃花及異性緣較佳，已有固定伴侶的朋友，宜多加自律，勿縱容貪歡傾向。

獅子：人緣及桃花運轉佳，戀愛運回升，約會及日常相處和順愜意，多交流助增進情感。

處女：體能持續回升，工作進度及表現平穩，正財運轉佳，有利開單、簽約及增進業績。

天秤：情緒及家庭運較佳，桃花及人緣運大好，親子及感情關係和順愜意，宜多會面。

天蠍：人氣急升，精神及情緒回穩，家庭運佳，家居生活愜意，個人經濟亦具改善空間。

人馬：家庭開支較大，財運不穩，但思考及理財力回穩，有助控制收支平衡以減少壓力。

山羊：事業運大好，財運亦明顯轉佳，開單、簽約、求職、轉職或謀事等，將進展良好。

水瓶：人氣極佳，事業運回升，多聯誼、多社交，可增加事業的發展良機，宜善用公餘。

雙魚：士氣及精神狀態明顯回升，投入感及鬥志甚佳，利公事發展，求職等將機遇不乏。

預測：周末前，傳染病風險依然較高。須加倍注意個人衞生。