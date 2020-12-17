【家姐升呢人妻】被余香凝影響！余潔滢心郁想結婚

藝人余潔滢（Zoe）的姐姐余香凝上月成為人妻，她坦言很戥對方開心，更因為對方，自己由覺得不一定結婚變做想結婚：「我之前覺得如果有事業梗係事業行先，我同家姐完全唔同，佢係想30歲前一定要結婚，但當我見到佢咁幸福時，我都會諗吓我都想喎，我冇話要幾多歲之前，但女仔都係想有自己家庭嘅幸福，但冇話下個拍拖就一定要結婚，我個年紀都未夠成熟去組織家庭，我都有事業要衝，所以睇時機。」講到與家姐感情深厚，可會不捨對方結婚？她笑言：「又冇乜咁嚴重，因為都會見。（佢嫁咗仲好？）我好衰，有次行街好想買衫，問佢幾時執晒啲衫走，哈哈，因為佢真係好多衫，如果執空衣櫃我可以擺多啲嘢。」提到有傳家姐懷孕，問到可準備榮升做姨姨？口密的她即封嘴：「順其自然啦，哈哈。（希望快啲做？）有得做梗係開心嘅。」

提到她在近期播出的ViuTV劇集《男排女將》飾演「安安」一角，飾演排球隊助教的她性格男仔頭、愛整古做怪。她透露難忘有幕濕身戲，身穿露腰短衫短褲的她全身濕透，拍攝時正值冬天，令她大呼凍，最尷尬是她當時更撞正「不方便」日子：「好驚濕咗唔知會點，好彩冇事，劇組準備得好充足。」講到今次與前輩鄧麗欣合作，她坦言很緊張：「去到最後1日煞科我先敢走過去問佢可唔可以合照，中間我唔敢同佢傾偈、影相，我好怕醜。」她謂開心可以與對方合作，亦可以從中學習：「睇到佢好專業，而且拍劇咁長時間，佢皮膚狀態、所有嘢都好好，如果可以做到佢咁就好。」

講到今次拍劇多年輕男演員，問到被他們圍住開工可是很開心？她笑言：「其實我一開始係好驚同擔心，因為我唔識佢哋，好彩顧定軒做我阿哥，佢主動同我傾偈。」之後她慢慢與大家混熟，相處愉快，更難忘有幕鏡頭後他們瘋狂亂跳舞：「但其實我跳舞唔係好勁，跳咗啲好老土嘅舞出嚟，佢哋笑咗我好耐。」而提到她首次拍劇，問到可有向演戲經驗較豐富的家姐取經？她坦言：「少啲，通常自己諗或問導演，係試過有次我覺得自己做得好差，番到去同家姐講，佢就畀啲意見我，叫我問多啲導演、編劇意見，同埋熟讀劇本，諗多啲角色性格係點。」她又謂家姐集集都有捧場。

場地：Flames