東方日報C1：龔嘉欣捱13年首爭視后　馮盈盈跌獎投降

無綫台慶頒獎典禮昨日公布提名名單，自嘲在視后之戰陪跑的馮盈盈開口中先「失獎」；入行近13年的龔嘉欣首獲提名，講起辛酸史時哽咽眼濕濕；而大熱蔡思貝則淡定「讓賽」，甚有大將之風！

年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》將於1月10日隆重舉行，昨日率先在將軍澳電視城宣布各大獎 項提名名單，出席藝人包括黎耀祥、譚俊彥、蔡思貝、馮盈盈、龔嘉欣、黃智雯等。視帝與視后爭 崩頭成為焦點，角逐視后的有同獲3項提名的蔡思貝、黃翠如與首度越級挑戰的馮盈盈；龔嘉欣、黃智雯、陳煒、李施嬅則憑2項提名狙擊，呂慧儀、滕麗名、林淑敏齊齊憑《愛．回家之開心速遞》入圍；而一眾女藝人中，以角逐4獎的陳敏之最多提名。視帝候選人方面，王浩信、袁偉豪及黎諾懿同獲4項提名，但呼聲最高要數憑台慶劇《踩過界II》入圍的「盲俠」王浩信；獲3項提名的則有黎耀祥、陳豪與上屆視帝馬國明，競爭激烈！

「打定輸數好正常」

視后未知花落誰家，但馮盈盈卻率先「投降」，連獎都跌埋！憑《反黑路人甲》首度提名的她，上台拉票時已自嘲陪跑，活動結束後她再度上台與獎座合照，卻論盡地整跌獎座， 尷尬得踎低喪笑，並連聲向受驚的蔡思貝及黃智雯道歉。率先「棄獎」的她說：「就算有份提名，我都覺得係陪跑，所以上台同個獎影張相，拎到、掂到就當攞到，估唔到掂一掂都跌落嚟，證明我同個獎無緣，唔好強求喇！打定輸數好正常啫！」

新劇出街有着數

入行多年首度挑戰視后的龔嘉欣，同時競逐「最受歡迎電視女角色」，在台上拉票時眼濕 濕，更一度哽咽。她受訪時說：「信心一定要有，因為好多觀眾支持同鼓勵，喺TVB由零開始捱到依家，拍《殺手》亦太辛苦，留低好多後遺症。」她坦言希望擸盡兩個大獎，但也不敢太貪心。談到勁敵，她說：「每個演員都付出好多努力，唔敢諗。」又認為近期《香港愛情故事》出街有助爭獎，是好好時機。

至於2位視后大熱蔡思貝與黃智雯則謙虛「讓賽」，問可有信心連贏視后及「最受歡迎電視女角色」，思貝說：「冇諗，今年提名嘅都係台慶劇，已經好大鼓勵，獎項就睇緣分。」智雯則說：「信心一定要有，好鍾 意《使徒行者3》個角色，挑戰好大！」

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