木村拓哉算命被批明年患尿道結石！要着金底褲擋災

48歲日劇天王木村拓哉主演的富士電視台特備劇《教場2》明年1月3播映，他與客串演出的小日向文世現身昨晚播映的富士綜藝節目《突然算命》宣傳，並接受天星術師「星Hitomi」為他算命。

木村表示對算命很感興趣，但他從來沒有私下試過，由於是第1次，所以心情比拍劇時更緊張。算命時，木村首先給術師看掌紋，術師再綜合他的出生日期、面相、姓名、血型等為他推算未來運勢。術師大讚他資質和創造力高，指出他17歲時停止做一件事，才開始另一方面發展，取得很大成就，木村表示17歲時不再學劍道，專心向演藝方面發展，果然被術算算中，術師又批他61歲有個截然不同的轉變，但如果唱歌可以一直唱。

她更批明年是大變化的一年，木村追問身體要注意甚麽，術師指他首先要注意耳朵，他明年患尿道結石的可能性很高，而且很危險，木村登時嚇了一跳：「吓，真的嗎？明年！」術師還指出：「肺可能很虛弱。」建議着紅色或金色底褲增加運氣。 木村錄另一環節時，自爆已着紅底，但沒有金色底褲，要急急去買番條擋災。