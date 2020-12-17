Sing Sing比賽講運氣　蘇慧恩抗疫靠自救

歌手蘇慧恩率領師妹Sing Sing（黃欣欣）及樂隊Canband舉行線上音樂會，蘇慧恩大讚曾參與《全民造星III》的師妹表現好。問可有勇氣參加《全》這類選秀節目？她表示曾被ViuTV邀約參加：「但我推咗，因為未有心理準備，同埋我嗰段時間比較忙，都諗咗3日，問咗好多人意見，佢哋都叫我專心做番音樂先，雖然我依家都唔係好多人識，但希望堅持做落去。其實我都鍾意參加呢啲比賽，可以令自己進步。」

Sing Sing談及在《全》40強被淘汰，她表示自己已進步很大：「始終都有好多因素，運氣、賽制、人緣，做藝人唔只技巧，而我Foul出嚟嗰吓只係畢業，唔係完，我依家都傾緊下年以跳唱組合隊長身份出道。多謝林二汶同梁祖堯老師嘅指導，佢哋都希望我之後會愈行愈好、發光發亮。」

對於疫情下的工作，蘇慧恩透露現時多做網上Live：「依家冇人救到自己，惟有自救，自已又搞咗個網上頻道教人扮靚、點樣可以買到性價比高嘅嘢。」

至於Canband主音Ronald透露今個月會拍攝新歌MV，希望可以盡快舉行實體音樂會，始終夾Band好靠現場觀眾氣氛。