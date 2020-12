逾百年輕人獲專業指導創作短片競賽　麥曦茵 x 黃綺琳任評審

【營業資訊】香港今年經歷突如其來的新冠肺炎疫情,社會充滿不安和恐懼,經濟受嚴重打擊,年輕人的發展空間大為收窄。威威香港全力贊助香港基督教服務處兒童及青少年服務舉辦「WAYWAY!埋位發夢青年短片創作比賽」,鼓勵年輕人及社會大眾在仼何處境下,都勇敢追逐夢想,並希望透過不同軌迹的動人故事,為香港注入正能量。參賽短片由著名導演兼編劇麥曦茵及黃綺琳小姐作專業評審。8個獎項已於12月13日頒發。

麥曦茵導演向參賽年輕人分享自身探索個人生涯目標的經驗,如何在不同階段嘗試新的挑戰,面對恐懼仍要勇敢。她勉勵大家:「堅持做心中認為是正確的事,無比重要。『我甚麼都不是,所以我能塑造任何東西』(I am nothing so I can be everything)——夢想是一粒簡單的『種子』,正如這次活動的宗旨『敢發夢,實追到夢』,希望年輕人繼續勇於嘗試,保持熱誠,『埋位發夢』。」

是次活動反應熱烈,共有44支隊伍、超過130年輕人報名。參賽者可以向電影業的專業導師學習編劇知識、短片創作法則,以「分享愛.傳遞關懷」為題創作一條3分鐘短片;最終有21條短片入圍接受評審。

得獎名單如下:

冠軍:《討厭的人》

• 家人之間的羈絆千絲萬縷,親情卻是抹不走的連繫,3分鐘短劇充滿戲劇張力,平實生活展示家庭關係的重要。

亞軍:《Keep in touch》

• 愛要及時,用行動去展示,讓遺憾不再發生。

季軍:《王道父女》

• 兩代之間如何化解誤解和猜疑,需要的是溝通和參與。

網上最受喜愛獎:《Keep in touch》

最符合主題獎(家庭篇):《王道父女》

最符合主題獎(關愛社區篇):《那夜凌晨我上了一堂戲劇課》

專業入圍獎(2個):《貓》、《Tearsu》