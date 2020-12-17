【健樂事】吃羊迎冬至　暖身有營

下星期一（12月21日）是冬至，被視為最佳的進補時機，而鮮紅嫩滑的羊肉更是很多人心目中的理想補品，尤以熱氣騰騰的羊腩煲最受歡迎！據古代名醫李時珍於《本草綱目》的記述：「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣，養膽明目，治虛勞寒冷，五勞七傷。」可見羊肉很適合冬天食用，但開餐前，有些要點不可不知，否則有機會弄巧成拙，反而令健康受損，即刻為大家數一數。

要點1：100克羊腩等於1碗飯

羊腩是羊隻最肥膩的部位，肉厚甘香，但膽固醇及熱量較羊腿、羊背脊等部位高好多，食兩、三件羊腩（ 約100克），已等如一碗白飯的熱量，而且其膽固醇含量相當於一個成年人每日建議攝取量的一半以上，再加上配料、芡汁、佐食的醬料等，食多幾件真係好易變大肥佬或大肥婆！

要點2：入口前要去皮去肥膏

但凡肉類，都是瘦一點比較好，吃羊也不例外，想食得健康，首要記得去皮去肥膏。如果忍得住口的話，最好選擇較瘦、較少脂肪的羊腿及羊背脊來代替羊腩。另外，相隔一至兩星期才進食一次，就更為理想。 至於肥胖者、體內膽固醇偏高、血壓偏高的人士，少食為妙。

要點3：蘿蔔芫荽是理想配角

食材配搭方面，羊肉配蘿蔔，可產生健腦、助陽、消食、順氣等功效，補而不滯。芫荽也是不錯的配角，既可去除羊肉羶味，亦具有消食下氣、壯陽助興等功效，適合於身體虛弱、陽氣不足等症者食用。如果品嘗羊腩煲，可多吃煲內的馬蹄、生菜等配料，前者不易吸收油分，後者則不宜煮太久。至於枝竹因經油炸又吸滿芡汁，要避免進食過量。

要點4：患流感人士不宜進食

一般人都可以吃羊肉，尤其適合內寒反胃、腰膝痠軟、畏寒等患者；但患流感人士不宜進食，因患者有可能屬於風熱感冒類，宜以清熱解表、祛風解毒的方法治療，進食燥熱的羊肉有機會令病情惡化。此外，身體較燥熱、陰虛火旺、痰濕過盛、有牙痛、有喉嚨痛等人士，亦不宜多吃羊肉，以免燥上加燥。