【近年大熱】容祖兒試玩微電流健身　電出翹臀小蠻腰

天后容祖兒（Joey）近來長期在內地工作，經常在內地社交平台分享生活，近日她就到健身室試近期非常流行的「微電流健身」，意思是用電脈衝刺激訓練使肌肉肥大、增加肌肉力量，消耗更多熱量達到減肥的效果，號稱懶人減肥法！

影片中Joey先穿上訓練衣，連接電流，然後教練會不停在她身上噴水。雖然是「懶人人運動」但都要做一些簡單的訓練動作，如深蹲、弓箭步等，使肌肉的被動收縮與主動運動形成「對抗」，達到肌肉訓練效果，輕鬆「電」出小蠻腰和蜜桃臀。

Joey笑言初時不太習慣，好像有千隻螞蟻在咬自己一樣，感覺相當奇怪，她笑言寧願做運動。不過後來慢慢適應，助手問跟真正運動比起來哪個更累，她說：「這個就是站着，但好像跟人家打了一場架一樣，很酸痛，很刺痛，不過習慣就好。」之後她表示很推薦這個微電流健身瘦身方法。雖然未知Joey的成效如何，這種健身方式近年席捲全球，非常流行，原本是幫助太空人在無重力狀態下被動健身，以防止肌肉萎縮，後來被廣泛使用在健身上。

因為電脈衝刺激會造成肌肉輕微損傷，所以大多以 30 分鐘為限，並非時間愈長效果愈好。而有開放性傷口、傳染性皮膚病者，裝有心臟節律器者，或孕婦，患有心臟病、高血壓、氣喘疾病者等，都不適合這種電流健身方式。