輸虐妻案　尊尼特普《魔盜王》新一集客串都冇門

美國男星尊尼特普（Johnny Depp）早前控告英國報章誹謗他虐打美國女星前妻安芭赫德（Amber Heard），結果敗訴，隨即被飛出《哈利波特》（Harry Potter）前傳《怪獸》（Fantastic Beasts）系列，第3集開拍不久便被換角，由Mads Mikkelsen頂上。不過尊尼繼續被荷里活放逐，被爆《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列與他完全割席！

迪士尼旗下的《魔盜王》首集於2003年上映，比預期更受歡迎，尊尼更憑積克船長一角首次獲得奧斯卡最佳男主角提名，可以說《魔盜王》的成功與尊尼密不可分，他更拍下4套續集。不過注重合家歡形象的迪士尼，甚至在尊尼敗訴前已經對他半放棄，即使不少網友指安芭其身不正。目前由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《魔盜王》外傳，尊尼不單無法擔任配角，監製Jerry Bruckheimer向迪士尼提出讓尊尼客串一幕，以交代他交棒給瑪歌角色，好頭好尾，但迪士尼也斷然拒絕，以免聲譽受損！

業界人士估計，尊尼將來再也無法主演荷里活大製作。