自爆患人格障礙　宣美爆喊：唔想影響到身邊嘅人

韓國女歌手宣美、女團EXID出身的Hani、金請夏、Oh My Girl成員YooA及本月少女成員Chuu拍攝的Mnet新節目《Running Girls》昨晚播出第2集，宣美在節目首度公開講到自己患上邊緣性人格障礙。

節目中眾人講到自己的經歷，當她們要選擇與自己有關的形容詞時，宣美就選了「令人期待」、「有自信」和「令人失望」，並回想起自己當年退出女團Wonder Girls時的事：「感到累的話，的確應該休息。」她指自己在退出組合之後，心理上經歷了很艱難的時期，而她在5年前證實患上邊緣性人格障礙：「這個病一直困擾着我，幸好我在知道有這個病之後，有接受治療和食藥，現在已經好轉不少。」

宣美又指知道邊緣性人格障礙這個病會令身邊的人感到很辛苦，一度爆喊說：「我想身邊的人都幸福，不想影響到身邊的人，我想把愛帶給他們，但這不就是因為我想得到愛嗎？」她指自己出道和投入社會時年紀太小，青少年時期應該要建立自我，但在那段時間卻全部在保姆車上度過，Hani和其他成員知道宣美患病的事後都心痛落淚。

節目播出後，不少粉絲和網民都對宣美大表心痛，宣美今日透過社交平台發文，叫大家不用擔心：「我怕大家會擔心，我已經健康很多了！其實我是首先告訴miya-ne（宣美官方粉絲名）的，大家都假裝不知道，但我覺得我真的克服了才公開說的，感謝miya-ne們一直看着我克服的過程和讓我可以再次踏出每一步。」