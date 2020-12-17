好煮意：南瓜肉桂卷　時令又好味

冬天來一口肉桂卷，再配一杯咖啡，實是寒冷天氣的最佳下午茶之選。buzzfeedtasty在社交平台教大家整冬日風味的南瓜肉桂拿鐵卷。

想麵糰整得好，建議選用微暖的全脂奶製作，麵糰經發酵後，按質感再加入麵糰搓成適合的狀態，搓平後抹上用牛油、黃糖和南瓜香料拌勻的餡料，捲成長條狀再切成一樣厚度，便可烤焗。最成後淋上用咖啡、奶和糖粉拌勻的混合物便完成，吃一口肉桂卷，不但滲出香料氣息，還有Latte的味道，吃的時候記得提醒自己要節制。

麵糰材料：

暖全脂奶 2杯

無鹽牛油溶液 半杯

糖 半杯

活性乾酵母 1包

麵粉 5杯

泡打粉 1茶匙

鹽 少許

餡料材料：

牛油 3/4杯

黃糖 3/4杯

南瓜香料 2湯匙

醬汁材料：

糖粉 1杯

咖啡 1/4杯

全脂牛奶 1湯匙

做法：

1.暖全脂奶、牛油溶液、糖拌勻，加入乾酵母、4杯麵粉拌勻，加布蓋1小時。

2.加3/4杯麵粉、鹽、泡打粉拌勻。倒在枱上，再加剩下麵粉搓勻，搓成大塊長方形。

3.黃糖加牛油、南瓜香料拌勻，抹在麵糰上。

4.麵糰捲起切件，每件約4厘米闊。

5.將麵糰放在焗盤上排好，加保鮮紙置室溫30分鐘，以攝氏180度焗25至30分鐘。

6.糖粉、咖啡和奶混合，淋在肉桂卷上便成。