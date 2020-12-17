湯告魯斯緊張防疫片場再發火　5名工作人員劈炮

正在英國拍攝《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）的美國男星湯告魯斯（Tom Cruise），日前因為2名工作人員未有遵從防疫指引相隔2米外，發火爆粗鬧人，聲帶被傳媒公開。據稱事件曝光後，兼任男主角與監製的靚佬湯前晚在片場再發一次火，今次有5名工作人員不滿，劈炮唔撈！

知情者透露：「第一次發火好大件事，但所有嘢都未平復。幾個月嚟個氣氛已經好緊張，呢個係最後一根稻草。自從件事曝光，內部有更多怨氣，結果有幾個員工辭職。不過阿湯喺佢哋做咗咁多嘢去確保拍攝可以繼續後，已經忍夠。佢好唔開心因為其他人唔似佢咁認真對待防疫。歸根究柢，佢係負責嗰個。」

靚佬湯發火有其他影壇中人力撐，美國男星佐治古尼（George Clooney）：「佢冇過度反應，因為真係有問題。我有個朋友係個助導，拍緊另一套電視劇，片場差唔多發生同一件事，不過外界冇咁大迴響咁解。」不過佐治自言不會用同一方式處理：「我唔會搞咁大件事。我唔會話要踢人走咁樣。當你係有權力時，係好敏感。你係對所有人有責任，佢絕對係正確……我諗好指明咁話人，未必幫到件事，但你知啦，每人處事方法唔同。在場人士可以講到更多畀我哋聽。我明白佢點解咁做。佢冇錯。只係我自己未必會咁做，但我唔知詳情，可能佢已經見到類似情況有10或者15次呢。」美國女星胡比高拔（Whoopi Goldberg）亦表示自己理解靚佬湯的做法。