搶先看！PANTONE 2021年度色妝品

還有半個月，就可以送走不快的2020年，迎接2021年！面對新一年來大家好自然寄以厚望，希望好人好事重臨，而剛出爐的PANTONE 2021年度色－「極致灰」（Ultimate Gray）與「亮麗黃」（ Illuminating），正好寓意從灰暗中走向光明，就算唔着呢兩種色上身，將它們融入日常使用妝品之中，都能感染到其樂觀精神與力量。今回就別搜羅了多款年度色美容產品，讓一眾女生齊齊跟上這股熱潮！

眼妝之選

比起成熟魅惑的黑色眼線及溫柔暖和的棕色眼線，灰色眼線予人溫婉又不太張揚和凌厲的感覺。Clarins持久防水眼線筆－06 Smoked Wood （Grey）的筆芯超細又顯色度高，能順着睫毛根部畫內外眼線。筆尾更附有暈染筆頭和削筆器，可暈染出煙熏眼妝。配合THREE魅光極線抗暈眼線液筆－03 Volcanic Desert Grey一同使用，可輕易勾勒眼尾，畫出精緻眼妝。

除眼線外，眼影也是眼妝的重要一環。以略帶沉穩的灰色打底，能配合不同色彩打造深邃眼妝。Giorgio Armani Beauty Eye Quattro魅惑攝人絲滑4色眼影設計低調奢華，當中的灰色搭配大地色系和白色可起閃爍提亮之效，具啞光、絲光和閃光3種光澤選擇，既可打造自然彩妝，亦可搭配出華麗盛妝。

至於亮麗的黃色則適合搭配各種暖色系，成為冬日暖陽或夏日開心果。ETVOS聖誕限定套裝2020中的微光金燦七色礦物多用途彩盤，就使用了這個搭配，還有粉紫色和玫瑰粉等色調，輕易助你塑造活力無限又不失少女心的明亮彩妝。

眉妝之選

霧灰可說是近幾年的大熱髮色，具個性又不張揚，顯白又易搭配，受到染髮界新手老手的一致喜愛。除髮色外，灰色的眉色也頗流行，顏色自然而且可以搭配不同髮色。美眉專家benefit的經典產品Precisely, My Brow立體塑形眉筆今年推出4款全新色號，其中一款就是Cool Grey，細緻又色澤濃厚的筆芯，可輕鬆畫出自然野生眉。

護膚之選

亮麗的黃色既可以是植物精油的顏色亦可以是黃金的顏色。Clarins植物金萃精油乳液Plant Gold就把亮黃的蘭花面部護理油和含100%純植物萃取的乳液二合為一，為皮膚帶來光澤的同時，讓你感受植物的芳香。而su:m37˚鎏金溯茫黃金卸妝潔面啫喱則以中古羅馬皇室秘方Ferm Theriaca及黃金成分，以及亮麗又獨特的黃金啫喱幫你清潔肌膚，用後不但有效提高補濕力，更可在肌膚上形成氨基酸水分膜，持久潤澤肌膚。

唇妝之選

勇於嘗試的萬勿錯過黃色唇妝，THREE聖誕假日系列2020中的華麗搖滾晶唇油就有一款亮麗的黃色（限定色號X02 Ziggy Sang），輕輕一抹便能帶出珠光晶瑩的唇色。

香水之選

晶瑩剔透且五光十色的香水一向多人喜愛，Giorgio Armani全新推出的LIGHT di Gioia香水，以花木香調封存了金色柔和「黃金時刻」，並重現日落時分陽光和暖親膚的溫婉暖意。前調糅合鮮合的柑橘與嬌嫩雅致的茉莉花香，主調是濃郁的白色梔子花香，而餘韻的原木醇香在剔透的麝香襯托下，與龍涎香交織出的豐厚的芬芳層次，叫人迷醉！