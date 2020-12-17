聖誕Take Away　在家歎節日大餐

下星期便是聖誕，當日究竟可否出外吃聖誕晚餐還是未知之數，不過好多人已打定輸數，疊埋心水買外賣。節日菜式除了聖誕火雞，坊間還有不少美食選擇，價錢亦豐儉由人，揀啱隨時可以和朋友開心Share。

意式套餐

上環的意大利餐廳208 Duecento Otto推出2款4人外賣套餐，當中包括自家製意大利香草麵包、帕尼尼麵包和芝士薄脆，前菜有意大利手工醃製火腿及芝士、普利亞布拉塔芝士配以意大利車厘茄或黑松露蘇格蘭煙三文魚沙拉配以托斯卡納醬汁，意粉有自家製意大利肉醬千層麵、黑松露意大利餃子配以馬斯卡彭芝士及帕爾馬芝士，又或香芹大蜆蝦扁意粉。主菜有銀鱈魚或Rangers Valley Tagliata OP肉眼扒，最後來個意式芝士蛋糕作結。餐廳亦備用不同的單點菜式，方便選擇。於12月20日前訂購至指定價錢，有9折優惠。

親民價錢

IKEA推出的外賣自取派對套餐，包括有原隻聖誕香草蜜糖烤雞、不能缺少的瑞典肉丸、牛油果大蝦凱撒沙律、派對小食必備的煙熏蜜糖腸、扭紋薯條和蔬菜薯餅，另外還有三重芝士忌廉雞肉焗長通粉和紅果子奶凍等，6至8人享用，埋單都不過數百元。客人亦可選擇單點菜式，如烤羊架、芝士素肉醬千層麵或素菜丸等，外賣自取享有85折，價錢親民。

3層美食盒

灣仔意大利餐廳Assaggio Trattoria Italiana，由12月20日至2021年2月28日推出三層高的歡聚派對盒子，當中包括精選意式火腿及芝士拼盤、南瓜濃湯、原隻龍蝦薄餅、黑松露手工蛋麵、燉牛面頰和意式聖誕水果麵包，外賣自取夠方便，而且適合4人分享。

足料啖啖肉

金鐘的AMMO推出了香草烤火雞套餐和香烤牛肋排套餐，前者選用約4.5公斤重的美國火雞製作，後者則是重約3公斤的120天穀飼澳洲牛肋排，2款套餐配有4個配菜，包括楓蜜紫薯蓉、香煎意大利煙肉小椰菜配楓蜜黑醋汁、三式芝士黑松露通粉及朱古力布朗尼蛋糕伴馬達加斯加雲呢拿忌廉，分量足8人享用。客人亦可以再單點其他菜式，除了外賣自取，也可加指定價錢安排送貨。

美食任配

尖沙咀Hotel Icon推出多款單點主題美食，由主菜法國原隻聖誕火雞、蜜汁火腿片、威靈頓牛柳外，還有多款沙律和小菜如鮮蝦香芒雜果沙律、果仁士多啤梨雜菜沙律、蜜糖肉桂甜薯等，甜品則有應節的聖誕布甸、德國聖誕麵包蛋糕和朱古力樹幹蛋糕，可以自己慢慢拼配。客人亦可按人數選擇聖誕派對套餐，每個組別都有多款菜式選擇，絕對能讓朋友捧住個肚走。

多元化可麗餅

法式可麗餅專門店Crêpe Delicious推出的3款節日外賣套餐，除了有各式小食、沙律和薄餅外，最令人期待的當然是不同口味的法式可麗餅，如4位用的Joy Set 就有蕉蘋肉桂和經典迷口味，8位用的Party Set則有5款口味，包括美式手撕豬肉、素菜大啡菇、黑白迷、二重邪惡和果香繽紛口味，12位享用的Deluxe Set就包括7款口味，如牛仔部落、香橙芝味等，可麗餅迷必定捧場。

食肉獸大愛

如果巴絲打是「食肉獸」一族，就不要錯過由精品肉店、美食店及雜貨店於一身的香港高級肉類專門店Feather & Bone推出的升級版豪華烤肉套餐需（需在預期自取日或送貨日至少5日前進行預訂），有充斥牛油香的慢煮帶骨肉眼牛扒烤肉套餐（Ribeye Roast Bundle）及香烤和牛臀肉套餐（Roast Wagyu Rump Bundle）兩款。前者以極為嫩滑和分量十足的帶骨肉眼牛扒為主角，後者則是多汁和出乎意料的嫩滑口感的牛臀肉。每份套餐可供最多6人享用，同時會附上10個約克郡布丁、一份辣根酸忌廉、兩份香滑薯仔千層批和分量十足、以孜然調味的香烤紅蘿蔔，豐富又滿足。