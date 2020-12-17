因王浩信不和？蔡思貝張曦雯合體證友情未變

藝人蔡思貝與張曦雯（Kelly）今日出席《踩過界II》宣傳活動，最近有指兩人因王浩信而鬧不和，她們均矢口否認，見到相關報道都一頭霧水，思貝稱：「好朋友唔係睇表面，在心中，曾經好朋友，一世好朋友。」

Kelly附和說：「話我哋社交網站冇互動，我食飯瞓覺都冇甫相，但唔代表我冇食飯瞓覺。我哋有聯絡，上個月仲一齊遊船河，只係啲報道選擇性去講。」她稱兩人初入行便認識，但直至這套劇才有合作機會，笑言一直恨齊齊拍攝旅遊節目。至於思貝是否如報道所言有提醒Kelly小心王浩信「溝女王」？思貝反問：「呢啲喺邊度嚟㗎？」Kelly指大家都是專業演員：「佢唔係『溝女王』，我哋拍《解決師》已經認識，大家都差唔多年紀，所以好傾得埋，冇話唔同邊個做朋友。」

另外，思貝在劇中的角色癲姐會變靚及成為律師，她解釋：「因為癲姐想有個新開始，佢想整走佢同盲俠嘅回憶，棚牙同條疤痕係一個象徵，之前佢想搵個唔介意佢容貌嘅人，但發生咗啲事推番佢呢個理念。」問到是否為第三輯作鋪排？她坦言：「我好多人睇完個結局，都話希望癲姐同盲俠可以開花結果，呢段苦戀都拖拉咗兩輯，如果第三輯真係可以並肩作戰都幾熱血。（監製會唔會開第三輯？）我唔知，我問吓佢，同佢講我想要嘅聖誕禮物係開第三輯。」Kelly指劇集是採取開放式結局，認為劇情及角色有發展下去的空間。