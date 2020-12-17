張繼聰1張圖秒激嬲謝安琪　呢個人夫偷咀女藝人辣㷫老婆！

藝人張繼聰與老婆謝安琪結婚13年，就算育有一對仔女，兩公婆恩愛依然，係圈中模範夫妻。向來幽默風趣嘅張繼聰不時出招冧老婆，不過最近唔小心「行差踏錯」，憑1張網上圖片火速激嬲老婆，圖中寫道：「用一句話表達出和平、寧靜、快樂的意境。得獎的是：『我太太睡着了！』」

佢留言：「成功刷新咗辣慶（㷫）老婆記錄。」而謝安琪亦配合老公搞笑留言：「咁唔知大家又估唔估到，呢個比賽嘅得獎者，佢得到嘅獎品係乜嘢啊？」網民留言話「花式自殺系列」、「沒有機會攞獎品了」，認真搞笑。

圈中亦有其他男星曾「自殺式」挑戰老婆，好似結婚7年嘅鄭伊健與蒙嘉慧，都係打機發燒友，有日鄭太突然網上鬧爆老公以為手掣失靈，誤將其遊戲《薩爾達無雙》中心愛嘅武器賣手，嬲到要「打佢一身」發洩！

張晉向來視蔡少芬如女皇式看待，不過都試過唔小心踩親老婆條尾！佢自爆曾講錯「老夫老妻」激嬲老婆，本身唔明白，後來先知因為蔡少芬覺得呢4個字等同奉旨咩都唔使做，夫妻之間唔會再有浪漫同關心，甚至行街唔會再拖手。

譚俊彥於無綫劇《特技人》與女拍檔朱晨麗有激咀戲份，佢自爆因呢場戲返屋企要「跪玻璃」！皆因佢同老婆話同對方只有少許身體接觸，點知老婆睇完覺得「貨不對辦」原來咁激烈，最後搞到嬲嬲豬！

如有Follow開陸永同老婆Reina嘅社交網，都知道陸太負責充當柴可夫呢個角色，有年生日，陸永應承老婆會去學車同學影相，點知佢開「空頭支票」搞到陸太嬲到網上鬧爆：「嘥錢學車做乜都唔係為咗pass，係為咗畀張收據我睇。以後大時大節咪再送禮物。」