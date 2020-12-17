張振朗冇信心爭視帝：睇好黎耀祥王浩信

藝人張振朗今日現身劇集《踩過界II》宣傳活動，該劇在《萬千星輝頒獎典禮2020》中共有12個提名，他因拍攝劇集《拳王》而缺席昨日的頒獎禮記招，但現場不少藝人都有提起他，他表示：「我要多謝佢哋，知道賴慰玲、蔡思貝同祥哥（黎耀祥）都有提起我。我都好希望佢哋可以攞獎，佢哋拍劇都好辛苦，係大家互相支持大家，每個演出大家都好畀心機。」他笑言自己今年真正破地獄，年尾還有劇集《堅離地愛堅離地》推出：「希望觀眾唔好睇到厭，今年已經係第5部劇播出，其實一次過播晒都驚。疫情下好多估唔到嘅事發生，個個留喺屋企，我又有咁多劇出街，多咗人睇到我。」

他在「最受歡迎電視拍檔」中有2個提名，他坦言一邊是好兄弟，一邊是好姊妹，也不知如何選擇，對於賴慰玲稱跟他在《反黑路人甲》的情侶角色反而未有提名「電視拍檔」而感遺憾，他亦表認同：「我同佢個演出好多人鍾意，不過唔緊要，我哋做演員控制唔到，自己喺呢個獎有2個提名已經好開心，大家記得已經足夠。記得我演出過嘅劇已經好足夠。」他亦有提名視帝及最喜愛角色，問到信心，他坦言：「唔使諗，冇可能，我睇好祥哥同埋王浩信，佢哋係視帝級人馬，我仲要浸淫吓。（頒獎禮當晚只係做觀眾？ ）真係無所謂，我做觀眾負責拍吓手。」

同拳手真打！

另外，他透露最近正拍攝《拳王》的擂台戲，12日戲中他佔了9日，打戲連場，其中一場更拍到跪低：「我尋日嘅對手係一位拳手，佢會打我一下個肚，佢已經唔係真打同留咗力，我要對住個鏡頭扮冇嘢咁，正式拍攝時，佢一打就真係『入咗』，我都以為頂得住想演埋先，但演唔到成個人跪低。（對方無留力？ ）佢已經留咗力，如果冇留力真係打到胃都甩。試戲時冇事、武指仲叫佢大力少少，因為想真實啲。」