台廠輕薄筆電　「翻」轉傳統

疫情嚴峻，不少人又回到Work From Home（WFH）的日子，不過在家工作先發現電腦唔夠公司勁，有時候仲要同Learn at Home嘅仔女爭電腦用，煩死人！要解決問題，添置新Laptop始乎是唯一方法，最近ASUS出咗部ZenBook Flip S，一機既係電腦又係平板，同時滿足工作與學習需要。

13.3吋翻屏色準亮麗

ZenBook Flip S厚13.9mm、重1.2kg，以13.3吋Laptop來說算是輕薄，並用上少見的曜金黑配色，再綴以紅銅色鑽石切割邊框與髮絲紋飾條，外觀予人一種愧麗感覺。其13.3吋NanoEdge窄邊框屏幕具備100% DCI-P3超廣色域，並取得Pantone色準認證，顏色少偏差，適合執相使用。屏幕另一賣點是獲得德國TUV Rheinland護眼認證，唔怕睇壞眼！另外，它具備360°ErgoLift屏幕軸承，屏幕可完全向後翻變成平板模式，配合4,096階壓力感應的ASUS Pen主動式觸控筆，用戶可以隨時隨地畫圖寫字。廠商更表示軸承經過20,000次轉動測試，翻得多都唔易壞！

旗艦級數硬件規格

ZenBook Flip S配備第11代Intel Core i7-1165G7處理器、16GB RAM及1TB PCIe SSD，輕薄機中屬旗艦級數，打機或剪片皆無問題。鍵盤則為全尺寸設計，背後有白光LED燈，右側更提供整排功能按鍵，藉此提升工作效率。另外，此機加入了ASUS近年流行NumberPad 2.0觸控板，開啟即變數字鍵盤，仲可切換亮度，用來計數一流！至於連接介面，此機提供兩個Thunderbolt 4 USB-C、一個HDMI與1個USB-A連接埠，並支援Wi-Fi 6無線網絡，十分齊全。