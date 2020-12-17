靈敢侶情：去人家的地方 守規矩是常識吧！

我實在不明白，幾十歲人，怎麼毫無基本社交禮儀？（互聯網）

第三波疫情前，我因為想造一件衣裳，於是去了一位裁縫師的家，卻遇到兩個令人側目的女士。

那天，老太給我的見面時間是兩點，我一點三十分便到了樓下，免得遲到。不過，基本社交禮儀是不要太早到，但也不要太遲到，於是，我閒逛至一點五十八分，才到達她的家門前。

到埗後，見大門貼着脫鞋告示，這方面我早已想到，所以亦穿了新的襪子，免得赤腳踩在人家的地板上。按門鈴後，家傭認門，原來已有拖鞋預備給我，於是我穿上、進去、立即去洗手，由手掌往手臂地仔細洗。洗完了，見上一時段的客人還未離開，我便經家傭的指示下坐在一張椅上等，中途記住不要望當前的客人，始終她在度身，這是私人事，同時，我也沒有碰老太家的東西，雖然有些工具很古典，特別是那把像生了銹的洋剪，還要是左手用的，和那部墨綠色的兄弟牌衣車。

很簡單的過程對不對？不過尊重別人地方的規則去做而已。

沒多久，到我度身了，但度身才五分鐘，門鈴便響起，是兩位女士。

家傭告訴她倆：「太早了，你們可以在樓下逛一逛才上來嗎？」聽到其中一位女士回答：「樓下無嘢行，我哋想入嚟坐，好攰呀！」

好吧，家傭着她們換拖鞋，她們竟然說：「不用了。」我聽後覺得很奇怪，甚麼「不用了」？這可是人家的地方。家傭三催四請之下，兩位女士也推了五六次，然後才不情不願地換上。

她們進來後，家傭指示她們去洗手，她們已一臉高傲的樣子。還以為她們會乖乖地洗，怎料卻是10秒未夠便出來。這時，老太已有點不滿，微微垂頭、眼珠瞄向上，透過老花鏡厲了她們一眼。

當然，她們也沒有靜靜地坐下，還在這個唐樓空間閒逛，時而把玩洋剪，時而指着我身上的布料彼此竊竊私語，然後還不時大笑，不時大聲聊天。

老太終於看不過眼，說了一句：「你們靜一點可以嗎？」

想不到，她們還老太一臉「唓！好巴閉咩？」的樣子，繼而氣沖沖地坐下，還拉下口罩照樣大聲聊天！

老太見到後，向家傭打了一個眼色，家傭便立即走到兩位女士面前，請她們離開。

「走？走咩呀？」其中一位問。

「我哋約咗呢個時間㗎喎！」另一位附和。

「依家我哋無錢畀你呀？」

「咩呀？你無講過要靜喎！」

「咪係！仲有呀，啲嘢唔掂得就收起佢啦，放喺度就預咗人搞㗎啦！」

擾攘一輪後，她們終於奪門而出，臨消失前，還拿老太的上三代下三世來詛咒。

大家可能會以為，兩位女士應該是年輕人吧？才不，看樣子和皮膚，該有40多歲。我實在不明白，幾十歲人，怎麼毫無基本社交禮儀？去人家的地方，怎可以不守規矩？還未說是疫情之下。

「好多人都是這樣。」老太嘆氣。

度完身，老太真的很觀人於微，用大人獎勵小朋友的語氣問我：「是不是想摸摸這部衣車？」我尷尬地笑着點頭，然後告訴她：「我很久沒聽過衣車聲，以前的香港，差不多每家每戶都有一部。」「對，趕貨時每戶都是『𡆀𡆀』聲，沒人投訴的。」

要離開了，我換回鞋子，跟老太道別，同一時間，又有新客人，今次是三個女士，比上兩個還吵。

老太對着我，微微地翻了眼珠一下，我會意地給她一個「辛苦你了」的表情。

那次見面之後，沒多久就爆第三波疫情，老太亦隨之而不見人。希望下次再見到她時，我除了拿到新衣服，也能試一試她那把左手洋剪，聽講很貴的！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03