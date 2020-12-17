IB攻略：3個方法如何助IB學生在家有效溫習

2020年12月的香港，新冠肺炎仍然肆虐，學校仍然是網課，但是IBDP考試仍然繼續開考，功課照交，壓力和平時上課沒有分別。學生整天都會在家中，IB學生究竟如何保持競爭力，在家溫習也不會怠慢呢？

1.溫習需要一個Routine

溫習IB課程不能是一頭熱，今天開Turbo，溫習幾課書，之後幾個星期去玩，這種On and Off 的溫習模式不是精英學生溫習的方法。通常他們都會指定好一個Routine，即是他們的常規時間表，甚麼時候會做甚麼事情，而且是持之以恒；例如每天放學後的6點鐘就會開始溫習某個科目，因為這種作法能讓學生的腦部習慣，這個時間就是工作，持之以恒的話，學生更加容易進入狀態，達到事倍功半。

2.懂得追蹤自己進度

盲目溫習不是方法，IB學生要有效追蹤（Track）自己的學習進度，Level 7的學生是目標為本。例如數學HL 的 Level 7 要求是 85% 或以上，如果學生平時溫習都只是對了一半的題目，那麼最多都只是Level 4-5 ， 所以當溫習題目的時候，例如溫習10條10分的題目，總分就是100分，看看自己能否對85%，就是On Track，當然錯的題目要記下來，因為溫習的題目不是定生死，只要真正考試的時候，不要犯下同一個錯誤便可。

3.專注比時間重要

科學證明人類的專注力不是無限的，不是你花的時間愈長，就愈有效。反而學生溫習Concept或抽象理念的時候，可以嘗試安排安靜專注的15-45分鐘，因為當你需要理解複雜的理念如物理、化學等算式和概念，是需要大量的專注力，不能有很多Distractor，例如手機、朋友閒談等等。反而有些學生可能溫習3小時，但是沒有專注沒有目標，有可能3小時都浪費在手機打卡、和朋友傾談，本末倒置了。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣