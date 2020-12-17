嚴崇天瑪姬合資6位數　逆市搞直播購物平台

前有線主播嚴崇天一向計仔多多，近日孖好友瑪姬逆市創業，合資共6位數字、以每月5位數字租下荔枝角1間地舖做直播，實行發大「Window Shopping」概念，成立首個雙重空間的直播購物平台，更會邀請星級嘉賓坐鎮，本周六（19日）首播將邀請到黃芷晴做嘉賓。

他表示今次希望能打破舊有購物直播形式，為買家帶來新鮮感：「見好多購物平台普遍都係喺工廈、Office做直播，有次我喺荔枝角做開嘢見到好多吉咗嘅地舖，附近人流多、加上租金又平，就忽發其想諗到其實可以喺入面做直播，同時可以兼顧到鏡頭內、外嘅觀眾，期間會設計互動環節，所以到時直播都好歡迎市民隔住塊玻璃捧場，哈哈！」

講到產品種類，他透露美妝、保健、食品、消毒用品等一應俱全，不過全部都要經過嚴格「審批」，有品質保證：「揀貨方面要求好高，首先係行中檔路線，而且要搵啲唔係周街都有、唔會喺好多個平台都上過架嘅，有啲產品仲係會用自己個牌頭去同其他公司Crossover，全部都係一手一腳包辦，希望今次可以成功做起個Brand。」