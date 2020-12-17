張敬軒進軍時裝界　銅鑼灣開3層婚紗禮服概念店

英皇歌手張敬軒今日以過百年時裝品牌的歷史顧問身份宣布，於銅鑼灣設立樓高3層的首間婚紗禮服概念店，是軒仔繼投資錄音室、開餐廳及餅店之後，進軍時裝界，認真瓣數多多！而曾跟胡杏兒合作婚紗店的設計師姚子裕（Kev）則擔任首席創意及設計總監，另外還有2名Partner合作。

原來軒仔今次加入團隊背後有個小故事，近年居住於Alberose的他，一向鍾情歷史建築研究、關注文化保育，自搬進這所香港大學轄下的二級歷史建築之後，開展對威爾家族的歷史研究，被家族裏的人物和傳奇故事深深吸引。除了對大宅作出保育及修繕工作外，他更曾經遠赴巴黎、倫敦等地為家族歷史作資料蒐集，因而再認識威爾家族第3代後人Molly O’dell，從中了解其過百年時裝品牌。

東網聯絡上Kev，他表示跟軒仔是10幾年的好友，現時多了同事身份，一齊工作︰「係品牌受權營運。（你哋2個係咪老闆？）我哋都係受薪嘅。（幾錢人工？）唔透露啦﹗」又講到軒仔的主要工作是求證品牌所發生的故事，然後再交由他以設計形式演繹品牌故事︰「同我以往嘅設計唔同，因為以往係做個人品牌，依家就更有使命感，就好似有一個劇本由我去演繹。」