【衝上雲霄大選】李傑志入圍5千蚊未到手

無綫首次舉辦的《衝上雲霄大選》定於下周六舉行，對撼ViuTV的《全民造星III》總決賽，今日無綫安排15位參賽者現身記者會，當中包括上次面試的前組合Square成員李傑志（Brian）、麥明詩緋聞男友盛勁為及劉佩玥師姐朱凱薇。

Brian日前在ViuTV的節目上亮相，他解釋說：「係我參加無綫比賽前幫佢哋拍嘅節目，但依家參加咗比賽就全身投入比賽。（有冇同無綫簽約？）冇，希望有機會，贏咗先有得簽。」至於入圍的5千元，他坦言仍未到手：「咁大間公司唔會欠我，公司之前都提供咗Catwalk同跳舞訓練，唔會爭在5千蚊。」問到會否覺得自己有演藝經驗相對着數，他表示包袱更大：「我以前係組合唱歌跳舞，今次想同之前唔同，所以仲有難度。」

講到要對撼《全民造星III》，他笑言大家都不設現場觀眾，所以沒所謂，又指兩個是完全不同的比賽，一個是考才藝，一個是為航空業界而設，問到屆時比賽上會否有表演？他說：「會有才藝表演，但我唔會唱歌跳舞，唔係Square。」他稱會跟另一名參賽者兼前同事麥大力，一齊研究表演項目：「希望唔使單人表演，其他參賽者都好有才能，試鏡時睇佢哋表演都拍爛手掌，我都等住睇。」