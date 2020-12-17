菊梓喬被渣男背叛照扮不知情　J.Arie脫離舊公司「性解放」

歌手菊梓喬（Hana）早前獲邀上新城節目《勁爆樂勢力》，為年底舉行的《新城勁爆頒獎禮2020》拉票造勢。她的個人專輯《不能放手》亦正式發布，說：「我自己都未講過呢隻專輯，雖然造型照入面有包含好多花嘅元素，但自己本身對實體花無乜興趣，反而對花語背後嘅意思更加着迷。」她說專輯於韓國取景，與當地攝影師及化妝師合作，甚覺新鮮：「韓國化妝師鍾意用『裸妝』，好自然，拍攝嘅隊伍亦都唔鍾意用外來嘅打燈，所以喺拍攝嘅過程，每一次都要凌晨4點開始準備，捉緊佢有日光嘅時間拍攝，我足足玩咗10幾套衫。」專輯的歌曲內容大部分跟感情有關，上榜歌曲《我喜歡說謊》是她自己的親身經歷，說：「曾經遇過『渣男』，明知佢對我做出一啲背叛嘅行為，但仍然堅持扮唔知道，希望有一日佢會回心轉意，但到最後發現其實自己好傻。」另一首《我輸不起》，希望表達在感情路上的其中一方，為對方花上青春，但最後換來對方離開的結果，感覺悲傷。雖然在愛情路上面對不少波折，但她坦言：「新專輯都表明我有待嫁嘅心，我對愛情有期待呀！」

而歌手J.Arie除了被提名《勁爆我撐歌手》外，有2首歌曲《雙面哈菲》及《哪懼牆攀不上》候選《勁爆我撐歌曲》。《哪》是為了2019年尾的電影《獅子山上》所創作的電影主題曲，她感覺幸運，有機會唱主題曲，把電影跟音樂融合。而她的新歌《陰陽道具》是前一隻作品《雙》的後續曲，以「性解放」為題材。她說：「幾年前已經想製造1隻關於性話題嘅歌曲，但因為舊公司以商業角度考慮，所以遲遲都未有雛形，直至離開舊公司之後可以大膽創作自己真係想做嘅歌曲。以『性解放』為主題，反映現今世代大眾已經失去奔放的感覺，大家都畏懼唔同嘅意見，失去咗自己思考嘅空間，希望可以藉住『性』來比喻，令大家重新感受自由。」