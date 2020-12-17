傳新城大裁員　啤梨認有變動：合作關係有變

新城電台有傳明日派「大信封」裁員，「死亡名單」當中更有部分DJ「榜上有名」，消息一出令新城全台員工及DJ們擔憂，對於新城傳大地震，新城公關部回覆東網表示︰「我們不會評論市場傳言。」據知新城今次「大裁員」非外傳般的大開殺戒，而是受經濟環境影響而跟員工改變合作形式，員工可選擇是否接受「新合約」而繼續合作或離職。其實現時新城較有知名度的全職DJ除了身兼知訊台執行總監的程凱欣之外，只有啤梨（葉文輝）、占史、思敏等5位，而范振鋒及李紫昕早已是Part Time DJ。

啤梨受訪時表示未收到公司官方消息，不過已有好多傳媒朋友致電慰問︰「我唔清楚其他同事嘅情況，不過嚟緊我同新城嘅合作關係係有變，就係我除咗係DJ之外，仲係電台嘅Partner，我間製作公司會同新城成為合作夥伴，喺發展上會有更多新嘅構思，而我同新城或者其以上嘅管理層都有好深厚嘅感情同埋互信嘅基礎，所以我要好多謝新城20幾年嚟咁支持同畀咁多機會我。」

幾年前轉Part Time DJ的范振鋒直言有聽聞過裁員消息︰「就算我被裁都冇乜大影響，因為DJ唔係我主要嘅收入來源，加上人工只係『可以』、唔算高，喺新城做都只係因為做DJ嘅情意結，不過呢個消息一出都擔心啲同事，亦聽過啲同事講有啲擔心，呢個時勢大家都好辛苦，希望艱難日子快啲過去，最緊要身體健康！」而早前曾跟新冠肺炎確診歌手施匡翹有緊密接觸、而要入住隔離營的DJ林子謙說︰「冇得擔心，逆來順受。」