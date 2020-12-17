ONE PROMISE拍MV演技大爆發　喊到眼都腫埋

樂隊ONE PROMISE今年推出最後1首派台歌《明年見》，新作內含雙重意義，首先希望明年一切不如意事情都可以回復正常，其次是希望鼓手Anton明年能在台上再次表演打鼓，其實樂隊其他成員早知他手指受傷一事，一直都擔心會影響到他打鼓，又擔心樂隊的未來發展，不過他們將種種憂慮一直都收藏在心內，只希望他的手會有好轉︰「我哋覺得《明》係1首釋懷嘅作品，我哋將擔憂同樂隊未來嘅疑問都寫咗喺呢首歌入面，我哋明白人生有好多事係不能夠控制同改變，唯一能夠決定嘅係我哋樂觀不放棄嘅態度，憑住呢顆心、信念，以後嘅路無論係點，我哋4子都要繼續行落去，兄弟之情比其他嘅嘢重要！」

另外，新歌MV拍攝對4子來說都相當催淚，拍攝期間更喊到眼腫，一度嚇壞工作團隊！主音文廸飾演病人，全程躺在床上，而3位兄弟則伴在傍，文廸憶說︰「特別深刻嘅一幕係要我瞇埋雙眼扮重病，但聽到佢哋安慰同鼓勵嘅說話『你好快無事㗎啦！聽日就好番』、『又話要上紅館，快啲起身啦』、『又話要識女仔，我約咗一班等你呀』，雖然我郁唔到，但眼角全部都係淚﹗」至於其餘3子亦大喊3次，一邊講對白一邊爆喊，可見4子之間的感情深厚，面對難關大家都共同面對，他們其後笑言：「工作團隊都嚇親！冇諗過拍MV我哋都咁感觸，特別係喺疫情肆虐嘅時候，人與人之間嘅感情係最珍貴，我哋嘅眼淚絕對有部分係感激生命中能遇上大家，希望明年一切回復正常，同各位可以『明年見』！」