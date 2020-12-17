阮兆祥靠改對白上位　黎耀祥用生命演戲

藝人黎耀祥於節目《雙祥見》中大談紅星出道的經歷，當中好多是從配角做起，於1979年的無綫劇集《網中人》中飾演「阿燦」的廖偉雄，與眾人打賭食漢堡飽一幕，是令他難忘：「因為佢真係食咗30個漢堡飽，真正用生命嚟演戲。」他憶述1989年郭富城於劇集《天涯歌女》中飾演歌舞團的團員，為陳松伶伴舞。

而節目另的一主持阮兆祥亦指自己很享受演閒角的時候，於1992，他與草蜢和張智霖演出《沖天小子》時，這是他第一次演電視劇，好想令觀眾印象深刻，於是改對白：「第一句對白我就講，有好多人認為我好似郭富城，錯！我唔似像郭富城，係郭富城似我！」最後導演也接受他的創作，所以他認為所有演出經驗都是一種累積。

其後二人討論各自的人生清單，黎耀祥回憶年輕時曾想過當一個背包客，可惜最後因工作關係加上沒膽識，沒有完成這個夢想。

阮兆祥則表示自己的人生清單上有兩件事死前必定要試一次，第一件事是跳傘，他看過鄭伊健與陳小春在一個節目中玩跳傘，當時二人到達場地面時才知道，伊健好興奮，小春則好驚慌，還驚到不願下車；第二件事好想參演一套外國影片，用另一種語言去演戲。並自爆曾試過在香港一部英國超級英雄電視劇集試鏡，可惜最後失敗：「不過至少曾嘗試過試鏡，算係完成一個心願。」