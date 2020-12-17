伍樂怡走堂穿晒煲　梁雪瑤「偷錢」畀媽媽藤條炆豬肉

最近有位重慶男童因為怕媽媽檢查功課而離家出走，漫無目的走咗35公里。唔少藝人小時候都有一啲好怕被家長發現而被責罵嘅事，就等佢哋逐一分享。

梁雪瑤：「我記得細個試過書包冇啦啦多咗100蚊，好奇怪唔知邊個擺入去，但心諗應該冇人知啦，所以就同咗細妹去買毛公仔，其實嗰陣好驚畀媽咪發現，但最後返到屋企佢都係發現咗，仲大發雷霆問邊個攞走嗰100蚊，我嗰陣先知原來係我阿媽嘅，我好驚，我唔敢同佢講，後尾迫供之下先認咗係自己攞，阿媽就好嬲，用藤條打我，我好深刻，因為係佢第1次打我，從此以後我唔敢再攞人啲錢。」

謝芷倫：「我細個嘅時候其實都幾論盡，最鍾意係打爛嘢，所以千祈唔好畀我攞雞蛋同玻璃之類嘅嘢，我一定會打爛。有次有個親戚送咗套水晶畀我屋企人做聖誕禮物，我八卦攞出嚟睇，我跣手跌爛咗，我好驚媽咪會鬧，因為係親戚剛送嘅禮物，好在最後媽咪冇鬧我，但我都好唔好意思，因為跌爛咗都冇得挽回。」

伍樂怡：「細個學琴試過走堂，媽咪帶我去到琴行，我入咗去之後就偷偷地走返出嚟，當時最怕畀媽咪發現。不過，幾堂之後當然穿煲，琴行打嚟話我冇上幾堂喎，揭發咗之後當然畀屋企人鬧死啦，哈哈。」