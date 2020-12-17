水野朝陽　升Cup回歸

今年日本AV界飽受疫情衝擊，唔少女優為咗避疫而停業，部分人仲索性引退添！但另一方面，因經濟活動受影響，搵食變得艱難，於是又有啲已經引退嘅女優決定復出，今年11月剛度過30歲生辰嘅水野朝陽就係其中一位代表人物！

早喺2013年出道嘅佢，當時以美巨乳為賣點，喺片廠悉心指導下，床戰表現愈嚟愈進取，喺肉體碰撞一刻，總係七情上面，非常肉緊，每每能將男優嘅精力狠狠地榨乾，所以漸漸躍居為AV天后，喺業界活躍多年。去到2019年，朝陽決定引退轉行，令好多粉絲大感失落，點知過咗年幾，又可以喺AV界見番佢，係咪估佢唔到呢！

弗過舊時

有人話，阿妹之所以食回頭草，同家陣日本經濟唔好有關，但無論如何，身為AV迷，呢鋪真係有眼福，事關佢呢次復出，畀到人一種眼前一亮嘅感覺，唔單止艷麗如昔，女人味亦濃咗好多，難怪得到熟女系AV廠Madonna賞識，為佢提供專屬合約作為回歸嘅禮物。話時話，朝陽一向靠一副靚偈搵食，5呎5吋高，曲線又誘人，原本已經係G Cup嘅美乳仲喺引退期間升呢至H Cup，皮膚仲要係白咗兼滑咗，真係比引退前嘅狀態更弗！聽講佢會喺新作中貫徹其肉緊淫蕩嘅演出風格，真係令人好期待啊！

水野朝陽

年齡：30歲

身高：5呎5吋

三圍：36-24-38