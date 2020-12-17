疫境廚神火燒眼睫毛　黎諾懿直播小春雞突襲掀高潮

「疫境廚神」黎諾懿晚上獲邀擔任新一集《繽FUN Live》嘉賓，同主播俞詠文（Angela）隔住個Mon傾偈。講到諾懿喺《萬千星輝頒獎典禮2020》入面有4項提名，包括「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」、「最佳節目主持」同「最受歡迎電視拍檔」，佢聽到就講笑話咁樣即係證明已經冇獎拎，因為被分散投資，又即場呼籲大家投劉丹「最佳男主角」一票，因為之前曾經合作過。

講到「疫境廚神」紅遍全港，諾懿笑言冇諗過可以煮到咁耐，只係當時無綫覺得喺疫情期間冇乜節目，就搞咗個網上平台分享煮嘢食，又自爆其實好唔鍾意呢個節目，因為一直做就代表疫情未完，所以都好想快啲停咗個節目，點知最後變咗一個大型綜藝節目《今晚請客》，仲大爆點解會搵陳敏之一齊主持︰「我煮嘢食唔夠能一心多用，煮住講嘢就會有好多甩漏，一係煮燶咗、一係就辣親，有次因為要我邊煮邊講，唔小心畀火燒到眼睫毛。」

直播期間，網民呼喚諾懿叫兒子「小春雞」出場，原本已經去咗瞓覺，但突然「亂入」出鏡，令大家都好驚喜，諾懿叫兒子與觀眾打招呼：「大家好，我係小春雞。」諾懿問兒子今年多大？小春雞搞笑地說想去poo poo（便便）。諾懿又話因疫情直言已經暫停「造人」，因怕老婆、胎兒受到感染，等疫情過去再努力。

講到明年大計，諾懿希望工作雙線發展，每年做一個綜藝節目，拍劇扮演不同角色：「好享受同對手做戲，我會開始揀對手，要20至25歲嘅年輕女仔，25歲以上要諗諗，可能會推劇，李佳芯早幾年仲得嘅，依家就唔好喇，希望有啲新衝擊。」