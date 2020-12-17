失落亞姐情緒受打擊　練樂儀搵蕊蕊發洩失控爆喊

挾《亞洲美人魚小姐大賽》三料冠軍之名的練樂儀（Alina），今年信心滿滿參選亞姐，可惜連「豬肉獎」都冇，嚴重打擊自信！（Alina）連日來情緒低落，日前被發現相約好 友蕊蕊到海濱公園，望着海一片做瑜伽發洩，撫平抑壓已久的心情。

她們先互相幫對方拉筋，才開始做各式瑜伽，Alina初時略有心煩，做平衝動作時未能企得穩，蕊蕊在旁不停提她深呼吸。慢慢調節情緒後，Alina漸漸回復狀態，與蕊蕊做起來動作很一致，還愈做愈起勁，大約做了1小時，齊齊坐在長椅上休息傾偈，並接受記者訪問。

蕊蕊與Alina同樣喜歡水上運動，蕊蕊透露她倆已相識3、4年，十分支持對方參加亞姐，想不到竟空手而回，對賽果大失望！聽到蕊蕊讚勤力又多才多藝，Alina在旁即鼻子一酸，眼淚不受控流出來，她說：「我都估唔到自己1個獎都冇，可能冇其他人咁識表現自己，好似唱《My Heart Will Go On》可以突然嚟個一字馬，呢啲我做唔出囉！」

宣洩過後，Alina感激蕊蕊陪伴開解：「蕊蕊幫我好多，我參選期間情緒好唔穩定，佢教我『吸引力法則』，首先要自己認同自己，有呢個信念先會有信心！佢唔會講好多嘢，但講嘅都係有營養。」蕊蕊在旁笑說：「安慰嘅說話我唔係好識講，但只有需要我陪，我一定會陪住佢同聽佢講嘢。」經過了一段時間休息，Alina亦開始收拾心情，重返護士崗位繼續工作，盡力在疫情下做到最好，希望可以幫助更多有需要人士，她說：「好多朋友都為我打氣，自己都好感動，有番目標同自信。」