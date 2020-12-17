情慾音波功　叫人興奮

睇四仔嗰陣有冇試過設定為靜音模式呢？係咪覺得冇咁好Feel？據性學家解釋，男女肉搏時發出嘅聲響，同樣可為官能帶嚟極大刺激，正如今次介紹嘅3套作品，一眾脫星不但瞓身演出，仲施展埋音波功，叫到人興奮莫名，心猿意馬！

人氣配搭

青春慾女一向深得四仔歡心，尤其係床戰時發出嘅嬌喘，最易令男人動心。想知道呢啲叫聲有幾誘人？睇吓呢套由Lethal Hardcore炮製嘅《Big Honkers Drive Me Bonkers #2》，就會一清二楚。影片由兩位人氣四仔導演Stoney Curtis同Jerry Kovak聯合執導，並且搵嚟Melody Marks、Payton Preslee、Paisley Porter同Tokyo Lynn粉墨登場，內容冇乜劇情可言，純粹係男女脫星互砌，過程高潮迭起，當中又以成功打入日本AV市場嘅Melody最有人氣，加上佢嘅演出風格狂野，更加有睇頭！

天后雲集

四仔界不斷有新人湧現，能夠獲封天后，頂得住後浪嘅衝擊，當然唔會係泛泛之輩。四仔名廠Elegant Angel炮製嘅《Curvy #6》，網羅多位四仔天后嘅經典演出，包括Phoenix Marie、Maddy O'Reilly、Skin Diamond等等，內容從制服誘惑到角色扮演，可謂乜都有，好值得慢慢回味。值得一提，全套作品長達20小時，換言之，一套片足夠大家從深宵睇到天光，再食埋個午餐都仲未睇得完，絕對係假日消遣嘅最強之選。

乜女都有

有冇四仔作品淨係聽聲都已經令人覺得興奮？咁樣問法，梗係有啦！呢套由Wicked Pictures推出嘅《Deep in Desire》，片長達4小時，搵嚟India Summer、Kenna James、Jessica Drake等10位脫星演出，有後生女也有美魔女，各有賣點，最重要係佢哋嘅叫聲好放，好有挑逗性，難怪片廠話觀眾淨係聽聲唔睇片，都會興奮不已。當然，睇埋畫面嘅話，就會更加刺激！