吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：安床、作灶、裁衣

忌：栽種、移靈、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、5、8、0

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：馬

鼠：↓ 連日吃了很多肥膩的東西，今天不妨多吃蔬菜，對腸胃很有利呢。

牛：↓ 是日沖煞，注意家中可能有小朋友生病，要小心照顧，不要引起併發症。

虎：→ 在感情世界中，一切順其自然，太刻意只有反效果。穿着粉紅色增運勢。

兔：↑ 跟母親終於能夠真誠相對，以往的分歧終於煙消雲散，坦承是最重要的。

龍：→ 雖然之前的任務終於完成，但是新的工作又在前面等着你，你要努力啊。

蛇：→ 晚上朋友間的交活動比白天來得活躍，參加團體活動時別再沉默了。

馬：★ 你在今天的吸收能力會特別好，而且表現也比較容易被別人看到。

羊：↓ 今天會容易跌倒的一天，還是穿着舒適自然的鞋對足部會較健康。

猴：→ 只要主動出擊的話，你會因此得到你想要的東西，凡事都要努力爭取。

雞：→ 雖然進帳不多，但是也足夠你花費了。錢要找得來，又要用得去呢。

狗：→ 情人對你的信心盡失，可能是到了分手的局面，要多與情人溝通一下。

豬：↑ 你做的每一件事都能得到愛侶的鼓勵和支持，其實你已經心滿意足了。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：精神士氣不穩或會易感疲倦，事業運較旺，是爭取上位之時故壓力較大，宜放鬆。

金牛：社交運欠佳，人事問題較頻，出門、出勤、公幹及海外項目等，需注意人際關係。

雙子：事業及戀愛運不穩，職場變動或感情問題或會較頻，需多予耐性，自律言行態度。

巨蟹：辭令及思考力稍遜，工作時需注意溝通情況，嘗試多予耐性和包容，助維持進度。

獅子：戀愛運雖好，但仍需注意親子及感情關係，已就子女及兩性關係等問題宜多溝通。

處女：家庭運不穩，戀愛運欠佳，已婚或同居朋友需注意情緒表現，放鬆有助維持穩定。

天秤：體能欠佳，體能不穩，工作壓力沉重，小心處理文書之餘，多放鬆、多休息為佳。

天蠍：人緣、桃花及社交運欠佳，感情及親子關係不穩，溝通問題較頻，宜多予體諒。

人馬：人氣雖好卻帶不穩，情緒欠佳家事或會較頻，宜多予耐性多包容，注意言行態度。

山羊：人氣及精神欠佳，辭令及集中力不穩，不論公私，需多注意溝通情況及人際關係。

水瓶：財運欠佳，精神壓力較重，社交開支較大，宜多節約，並小心處理朋輩金錢事宜。

雙魚：人氣欠佳，雖具上位良機，但公事壓力沉重，求職、轉職、謀事等宜擇善而行。

預測：月底前，廣泛意外事故或會較頻。日常出門須提高警覺。