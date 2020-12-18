秘密築愛巢同居　陳曉華暗撻陳卓賢@MIRROR

25歲前港姐冠軍陳曉華（Hera）入行以來緋聞不多，自前年與狄以達分手後，早前有指她主動出擊，黐實新劇《異搜店》拍檔、朱晨麗緋聞男友何廣沛，更不時相約撐枱腳，可惜神女有心，襄王無夢。不過，她轉頭已有新目標，雖然看似大纜都扯唔埋，但情迷「舞男」的她，原來近月撻着與狄以達同樣能歌善舞的組合MIRROR成員、27歲陳卓賢（Ian）！為免戀情曝光，他們出入極為小心，據悉一直與家人居於佐敦的Hera為了與男友朝夕相對，最近秘密在荃灣築愛巢！

日前下午6時許，穿黑衣、戴口罩的Hera離開佐敦寓所，她保持警覺，左顧右盼一番才極速步往後街，並登上泊在一旁的灰黑色座駕，原來Ian早已在此等待。2人驅車直駛深水埗，沿途亦相當小心，不停兜圈，抵達後Hera先落車往附近食肆等位，期間不時撳電話，引來途人目光時即避忌得低頭擰歪面，Ian則繼續留在車內講電話，泊車後才與女方前後腳入店，並揀選較隱蔽的位置撐枱腳。

事隔數日，一直為愛巢張羅的Hera又出動，當日她駕駛男友的座駕先返回佐敦「娘家」接愛犬外出扮靚，之後折返交給家人照顧，再前往愛巢附近的百貨公司選購電器及家品。在台慶夜抽中38萬大獎的她甚為疏爽，見她「大小通殺」，揀完雪櫃又揀大電視，而踎低揀電飯煲時頻頻撳電話，似乎是問Ian意見，之後再買了不少家品及電熱水煲就匆匆往付款。收穫豐富的她步往停車場取車時，引來男店員狂𥄫，她即一臉尷尬，趕往取車直返愛巢。東網聯絡上Hera，對於與Ian拍拖，男方更把座駕交給她任揸，她未有否認戀情，只說：「大家認識嘅，工作以外嘅事唔回應喇。我會努力工作，希望大家見到我進步。」