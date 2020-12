《全民造星III》播出第34集,10強參賽者中,再有4位出場,由導師林二汶和彭秀慧抽籤互片,卻出現同組的CY和Timo對決,彭導面對2位學生的演出時,情緒起伏大到即場落淚,最激動要數原本不被看好但又「神經刀」般表現升班的CY,他唱蕭敬騰的歌曲《王妃》,星級評判們雖看出他不集中,但表演又出奇地澎湃,評價可圈可點。至於對決的Timo,他以歌曲《FM the Good Girls go to hill》作跳唱表演,歌就唱得不好,但舞技出色,惟演出不夠平衡未能搶分,最後以4:1輸畀CY,並自言雖敗尤榮!

接著是小涓自彈自唱《天黑黑》,但未有將她的強項表現出來,不過導師林二汶卻為她勇於面對演出的不足而驕傲。由於她跟「復活戰」中捲土重來的KLAU對決,對方的強勢演出,跳舞加RAP,將「渣男」Feel呈現出來,連火火都讚他由「寸」變為有光彩,他的勁道贏得掌聲,最後以3:2勝出。