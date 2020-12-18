美國鎖健　一年一度感謝日大特價

美國鎖健的一年一度感謝日大特價，會與去年工展價同價全年最低價，而全線專門店與展銷場亦同價。(客戶提供)

【特約報道】由即日至2021年1月10日，是美國鎖健的一年一度感謝日大特價(與去年工展價同價全年最低價)，而全線專門店與展銷場同價，大家留意啦！

骨健康：關節修補同時又消炎止痛、不含西藥。見效快效果強。

血管通：支架手術前後 血管通零風險暢通血管，溶解鈣化血塊，徹底疏通血管，平衡三高、頭痛頭暈、手腳麻痹。

靈芝丹：嚴重失眠、嚴重免疫系統問題、嚴重氣血不足、嚴重肝腎問題。

專家蟲草：頑固咳喘、嚴重呼吸系統問題、嚴重鼻敏、咽喉問題等，見效快、效果強！

前列康：疏通通道管修補細胞立竿見影

燒脂速：去水腫,全面減脂、減磅、強效潤腸通便功效，令中央肥胖人士效果特別顯著。

血漿免疫丹：血漿質量決定免疫力，補血消炎殺菌抗病毒。

陽光雲芝：消炎解毒瀉內熱，中和電化療熱毒，急慢性炎癥熱癥，抑制異細胞生長，紓緩電化療副作用。

骨健康-工展價$268

血管通-工展價$398

靈芝丹-工展價$738

專家蟲草-工展價$238

前列康-工展價$238

燒脂速-工展價$238

血漿免疫丹-工展價$1198

陽光雲芝：工展價$398

所有

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美國鎖健專門店地址：

銅鑼灣旗艦店：銅鑼灣波斯富98號寶明大廈地下B舖

電話：2728 9995

尖沙咀會員中心：九龍尖沙咀彌敦道175號栢麗購物大道 G62號地舖(栢麗購物大道站)

電話：2790 0311

旺角專門店：九龍旺角山東街36C-36F 及砵蘭街213號華美大樓B座地下 B-2舖 (朗豪坊附近)

電話：2819 0888.

西九龍專櫃：九龍深水埗欽州街37號西九龍中心一樓升降機旁邊(港鐵深水埗站C1出口)

電話：2811 0088.

黃大仙門店：黃大仙北館地下LG03舖

電話：2873 0313

淘大專櫃：淘大商場地下ES位

電話：6078 2594

元朗專門店：新界元朗大棠路48號安福大廈地下一號舖

電話：2808 0633

天水圍專門店：香港新界天水圍天澤邨天澤商場2樓226號舖電話：2605 5700

上水專門店：香港新界上水彩園路彩園邨彩園商場3樓19B號舖

電話：2601 0283

太和專門店：香港新界大埔太和路12號太和邨太和廣場2樓228B號舖

電話：2668 3396

Pop up store：屯門時代廣場南翼3樓04井(顧客服務枱旁邊)

電話：9345 7029、5300 5690

北角商場專櫃：北角新都城百貨地下

電話：5533 1682

網址：www.usalh.com

產品熱線：2811 9900