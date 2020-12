【戲假情真】湯告魯斯傳與《職業特工隊》拍檔撻着

荷里活男星湯告魯斯(Tom Cruise)近日盛傳與《職業特工隊7》(Mission:Impossible 7)女拍檔英國女星Hayley Atwell撻着,靚佬湯年紀比38歲的她大20年!

報道指他們最近在倫敦睇戲時被見到手拖手,因而被傳出二人將公開戀情。他們日前在倫敦拍外景時因劇情需要而一起鎖上手銬,並影到十指緊扣。而他們早前在羅馬拍戲時亦被影到在並非拍攝時雙手依然拖到實。有消息人士說:「Tom與Hayley拍攝首日開始已一拍即合。封城以及拍攝期間所有阻滯令佢哋關係愈來愈親近,變得形影不離。佢哋會於半夜三更見面,而Hayley去過佢(湯)喺倫敦嘅住所。佢哋相處得好好,睇嚟非常高興。」上月她於社交網曾貼上二人拍攝期間在車內的合照,並留言笑指對方是她的新駕車師傅仲話希望自己唔會炒車。另方面,靚佬湯日前大鬧「叛疫者」員工聲帶流出,之後有傳他再度發火結果令5名員工集體唔撈,有指他準備於今日停拍《職》提早放聖誕假,並會乘坐私人飛機飛抵邁阿密與養子康納(Connor)度聖誕假,未知會否帶埋Hayley探養子?

靚佬湯自從2012年與影星前妻姬蒂賀姆絲(Katie Holmes)離婚後一直都冇真正拍拖。離婚後1年,靚佬湯曾傳與劇集《勁爆女子監獄》(Orange is the New Black )女星Laura Prepon拍拖,而去年他亦與《侍女》(Handmaid's Tale)視星Elizabeth Moss傳過緋聞。查實今次已非靚佬湯首次因合作而結緣,他的前妻妮歌潔曼(Nicole Kidman)、前女友彭妮露告絲(Penelope Cruz)都是因為與他合作拍戲而撻着。

Hayley曾主演過漫威超級英雄電影《美國隊長》(Captain America)系列,在片中她飾演美國隊長的戀人特工Peggy Carter。現實生活中,她曾經與模特兒Evan Jones拍拖兩年於2015年分手。之後她與1名英國醫生拍拖,但有指她們於今年初分手。